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Hyundai Ioniq 6 Fiyatları Nihayet Açıklandı

ABD'deki Hyundai bayilerinde bu bahar satışa çıkması planlanan Ioniq 6'nın başlangıç fiyatı 41.600 $ olarak planlandı.

Cemre Yılmaz

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hyundai ioniq 6 fiyatları

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Bu ayın başında, Hyundai’ın Ioniq 6‘sı, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklentisiyle nihai EPA aralığı tahmin numaralarını aldı. Bugün, şirket nihayet ABD lansman yapbozunun uzun süredir eksik olan bir parçasını daha ekledi. Eksik olan Hyundai Ioniq 6 fiyatları, sadece ABD için de olsa nihayet belli oldu.

Ioniq 6, 41.600 $‘dan (teslimat dahil 42.715 $) başlayacak. Bu miktarda bütçe, size 240 mil menzil ve 149 hp arka motor kapasitesine sahip 53-kWh batarya paketi ile bir Standart Menzil trim seviyesi sağlayacaktır. Bu maliyetteki Ioniq 6, yaz aylarında sınırlı sayıda satışa çıkacak.

Ioniq 6 SE Uzun Menzil, 45.500 $‘dan (teslimat dahil 46.615 ABD Doları) başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu model, EPA tarafından tahmin edilen 361 mil menzil sunan daha büyük bir 77,4 kWh bataryaya sahip olacak.

hyundai ioniq 6 fiyatları

Çift motorlu AWD modelleri 49.000 $‘dan başlıyor (teslimat dahil 50.115 $). Bu şekilde fiyatlandırılan SE AWD Uzun Menzil, maksimum 320 hp güç çıkışı ve 316 millik EPA tahmini menzil ile birlikte geliyor.

Ioniq 6, ABD’deki Hyundai bayilerinde bu bahar satışa çıkacak.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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