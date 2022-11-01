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Hyundai Ioniq 6 İngiltere’de satışa çıkıyor

Hyundai Ioniq 6 yakında İngiltere'de piyasaya sürülecek ve başlangıçta özel 'First Edition' modeli gelecek. Bir dizi ayırt edici tasarım öğesi, First Edition'ı normal Ioniq 6'dan farklı kılıyor . Örneğin, mat siyah kaplamalı 20 inç jantlar, önde, yanlarda ve arkada parlak siyah pervazlar ve parlak siyah yan ayna kapakları ile donatılmıştır. Ayrıca Biophillic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic ve Gravity Gold Matte olarak adlandırılan dört dış renk mevcut olacak.

Ahmet Ekinler

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Hyundai Ioniq 6 - Cepkolik

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Hyundai, 9 Kasım’da İngiltere’de Ioniq 6 modelini siparişe sunacak. Elektrikli otomobil 54.995 GBP veya 63.700 Euro’nun biraz üzerinde fiyatlandırma seçeneklerine sahip.

Araba tek başına ilginç görünüyor ve yoldaki başka bir araba ile karıştırılma şansı hiç yok. Hyundai, First Edition’ı dört renk seçeneğiyle renklendirmeye karar verdi – Biophollic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic ve Gravity Gold Matte.

İsimler kulağa heyecan verici gelse de, renklerin kendileri biraz kafa karıştırıcı. Gravity Gold Matte, diğer gümüşler gibi görünür ve Serenity White Pearl’de herhangi bir inci veya dinginlik görmek oldukça zordur. Nocturne Grey Metallic, diğer tüm gri renklere benziyor. Umarım web sitesindeki görüntüler bizleri yanıltıyor ve canlı halleri gerçek isimlerini taşıyordur.

Dış tasarımı tamamlamak için 20 inçlik jantlar mat siyah renkte gelir ve arka tamponun altı, yan aynalar, ön ve arka alt spoyler ve yan marşpiyeler gibi çok sayıda parlak siyah vurgu vardır.

İçeride, tıpkı Prophecy Concept’te olduğu gibi, deri yan desteklere sahip koltuklarda klas gri bir ekose kumaş bizi karşılıyor. Ekose vurgular paspaslarda da devam ediyor ve kabinin geri kalanı gri ve siyahın koyu tonlarında geliyor.

First Edition Ioniq 6, 350 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekleyen 77,4 kWh 800V pil paketi ile birlikte gelir. Çift motorlu AWD sistemi 325 HP (239 kW) ve 605 Nm tork değerine sahiptir – 0’dan 100 km/s’ye 5,1 saniyede ulaşıyor ve menzilin 515 km olduğu iddia ediliyor.

First Edition, DC şarjı için indirimli fiyatlar sunan Ionity Premium aboneliği ile birlikte gelecek, şirkete göre fiyatlar kWh başına 0,25 GBP veya 0,27 €’ya kadar düşebilir – abonelik ücretsizdir. Bilmek isterseniz, Ionity Premium ayda 13 €’dur.

Gerçek menzilin 420 km civarında olduğunu varsayarsak, Ioniq 6’yı şarj etmek, Ioniq DC şarj cihazlarını kullanarak sadece 21 € veya 100 km’de yaklaşık 5 € gibi bir fiyata denk gelir. Yılda 25.000 km’de, abonelik maliyetleri dahil yaklaşık 1.400 € (1.210 GBP) – bu 250cc’lik bir scooter’dan daha ucuz.

Hyundai, İngiltere pazarı için kaç tane First Edition aracı tahsis edildiğini doğrulamadı ancak Avrupa için toplam sayı sadece 2.500 – eğer bir tane istiyorsanız, hızlı olmanız gerekecek. Teslimat tarihleri de henüz teyit edilmedi, ancak bu yıl Aralık ayında başlaması gerekiyordu – büyük olasılıkla bu tarih Ocak 2023’e uzayabilir.

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KaynakArenaev

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