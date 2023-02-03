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Hyundai Ioniq 6’nın Maksimum Menzili Yükseldi

EPA tarafından tahmin edilen Hyundai Ioniq 6 maksimum menzil değeri, 361 mil (580 km) olarak açıklandı.

Cemre Yılmaz

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hyundai Ioniq menzili

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Hyundai bugün, Ioniq 6 için EPA tarafından tahmin edilen nihai menzil aralık numaralarının açıklandığını duyurdu. Hyundai Ioniq 6’nın maksimum menzil değeri, 361 mil olarak belirlendi.

EPA’nın tahminlerine göre tek şarjla 361 mil (580 km) gidebilen Ioniq 6 SE RWD Uzun Menzilli versiyonu olan şampiyonla başlayalım. Üstelik bu versiyon, WLTP test döngüsünde 614 km‘den düştü.

hyundai Ioniq menzili

Ioniq 6 SE AWD Uzun Menzilli ise bir şarjla 316 mil (508 km) yol kat etti. Ioniq 6 SEL RWD ve Ioniq 6 Limited RWD modelleri, SE versiyonlarının ardından 305 mil (490 km) menzili yani aynı sonucu verirken, Ioniq 6 SEL AWD ve Ioniq 6 Limited AWD, 270 mil (434 km) menzille sonuncu oldu.

Ioniq 6, 0,22 ile en düşük sürtünme katsayısına sahip Hyundai’dir. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren ABD’deki bayilerde satışa sunulacak.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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