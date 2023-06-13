Hyundai Nexo Elektrikli Aracını Yeniliyor mu?

Hyundai Nexo, şirketin hidrojenle çalışan tek yakıt hücreli elektrikli aracıdır. İlk olarak 2018’de piyasaya sürüldü ve şu an yollarda gördüğünüz model onun ikinci nesli. Orta boy SUV, gelişmiş otonom sürüş teknolojisi ve sürücü destek sistemlerine sahip. Üstelik WLTP dereceli 666 km menzile kapasitesi bulunuyor.

Nexo, hidrojenle çalışan araçlar için az sayıda sürüş dayanıklılığı rekoruna sahiptir – donma koşullarında ve 2.200 m yükseklikte 6 saat boyunca kesintisiz olarak kullanılmıştır. 2021’de Hyundai Nexo, Melbourne’den Avustralya’daki Broken Hill’e, tek bir şarjla 887,5 km mesafeye götürüldü ve bu, Nexo tarafından da belirlenen önceki rekordan 100 km daha fazlaydı.

Tüm kayıtlara ve ileri teknolojiye rağmen, araba başka bir şey olarak kabul edilecek kadar yüksek hacimlerde değil, niş bir araç olarak satılıyor. 2018’de üretime girdiğinden beri Nexo, Kore’de 31.995 adet sattı ve yurt dışında 3.000 araç daha sattı. 2024 yenilemesinin, yavaş satışları yeni bir yeniden tasarım ve geliştirilmiş teknolojiyle ele alması gerekiyordu.

Görünüşe göre Hyundai resmen Nexo’dan vazgeçiyor – yeni 2024 modeli mevcut modelle aynı. Söylentilere göre yenileme gerçekleşmedi, teknoloji aynı kaldı ve bir şey olursa, Hyundai mevcut donanım sayısını azaltıyor. Görünüşe göre müşterilerin %97’si, ekstra USB bağlantı noktaları ve After Blow adı verilen benzersiz nem alma sistemi olan Premium sürümü tercih ettiğinden, şu andan itibaren mevcut olan tek sürüm bu.

Hyundai başkanı Euisun Chung’un vaat ettiği 800 km’lik versiyon hiçbir yerde bulunamazken, EPA dereceli 570 km’lik menzile dokunulmadı. Nexo, Kore’de 50.450 €’ya satılacak, ancak fiili fiyat çok daha düşük. Kore hükümeti hidrojenle çalışan araçlar için çeşitli sübvansiyonlar sunuyor ve müşterilerin ödemesi beklenen gerçek fiyat 26.800 €‘ya yakın.

Hyundai ve yakıt hücreli elektrikli araç için hayal kırıklığı yaratan haberler, hidrojenle çalışan araç pazarını yakından ilgilendiriyor. Yakıt hücreli araçların teşvik edildiği ve büyük ölçüde sübvanse edildiği Kore’de bu yılın ilk çeyreğinde yalnızca 1.914 adet satıldı. Herhangi bir güncelleme olmadan, 2024 Nexo aslında bir süredir satışta olan aracın aynısı ve önemli sübvansiyonlar bile Hyundai’nin hidrojen rüyasını canlı tutmak için yeterli olmayabilir.