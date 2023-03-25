Hyundai Otomobil Şarj Robotunu Tanıttı

Güney Kore’de Hyundai Motor Group için çalışan mühendisler, kısaca ACR adını verdikleri tam otomatik bir şarj robotu geliştirdiler. Şirket, ACR’nin her ortamda ve her hava koşulunda çalışabileceğini ve elektrikli araba şarjını sürücüler için daha kolay ve daha güvenli hale getirdiğini iddia ediyor.

ACR, üzerine bir kol takılı dev bir el arabasına benziyor, ancak oldukça basit görünümüne rağmen, makine oldukça karmaşık. Bir CGI prototipinden şu anda amaca yönelik bir elektrikli araç şarj istasyonunda test edilip değerlendirilen çalışan bir birime ilerlemesi bir mühendis ekibinin yaklaşık bir yılını aldı.

Hyundai’ın yayınladığı videoda da görebileceğimiz gibi, sürücünün tek yapması gereken otonom park işlevini etkinleştirmek. Araç belirlenen park yerine geldiğinde, ACR görevi devralıyor. Bu durumda araba, Ioniq 6 ile iletişim kuruyor ve şarj bağlantı noktasını açıyor, ardından şarj kablosunu şarj bağlantı noktasına takması yeterli oluyor. İşte ACR’nin çalışırken Hyundai tarafından yayınlanan hızlı bir videosu:

ACR çevreyi izliyor gibi görünüyor ve yoldan geçen herkesi araca veya şarj kablosunun yakınından geçmemesi konusunda uyarıyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, robot kabloyu çıkarıyor ve araç, sürücüye akünün tamamlandığını bildiren bir bildirim gönderiyor.

Basit ve verimli çözüm, elektrikli araç sürücülerinin çoğunluğunun araç şarj etme sorunu yaşamamasına rağmen, büyük bir potansiyel kullanıcı grubu dışarıda bırakılıyor. Engelli sürücüler, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış herhangi bir elektrikli araca sahip olabilir, ancak ne yazık ki şarj istasyonları için aynı şey söylenemez. Bunun gibi otomatik bir şarj cihazına veya ACR’ye sahip olmak, süreci kesinlikle birçok kişi için erişilebilir hale getirecektir.

Başka bir kullanım senaryosu, çok araçlı bir garaj veya hatta yalnızca bir şarj cihazının mevcut olduğu bir otoparktır. Sürücüler araçlarını park edip işlerine devam ederken, ACR tüm arabaları ardı ardına şarj etmekle ilgilenecek. Bir araç şarj edildikten sonra, ACR basitçe bir sonrakine geçecek. Bu, birden fazla şarj cihazı kurmaya gerek kalmadan ofis ve fabrika binaları için iyi bir çözüm olacaktır.

Hyundai, önümüzdeki hafta başlayacak olan 2023 Seoul Mobility Show’da ACR’yi çalışırken gösterecek. Bu ilk otomatik şarj çözümü değil, Tesla 2015’te robotik bir kolla deney yaptı. Fikir hiçbir zaman prototip aşamasından öteye götürülmemiş olsa da, Elon Musk 2020’de yılan görünümlü robotun hala gündemde olduğundan bahsetmişti.