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İçten Yanmalı Motorlu Araç Satışı 2035 İtibariyle Yasak!

Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan oylama sonucuna göre 2035 itibariyle içten yanmalı motorlu otomobillerin satışına yasak gelecek. Elektrikli araç devri tamamen başlıyor.

Cemre Yılmaz

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İçten Yanmalı Motorlu

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Avrupa Parlamentosu, 2035’ten itibaren Avrupa Birliği’nde içten yanmalı motorlu araba ve kamyonet satışını yasaklamak için oy kullandı. 340 lehte, 279 aleyhte ve 21 çekimser oy vardı. Ama bekleyin, dahası var; 2035 itibariyle elektrikli araç devri tamamen başlıyor.

Avrupa Parlamentosu kararnamesine göre otomobil üreten şirketler, elektrikli araçlara geçiş döneminde teşvik bütçesi alabilecekler. Bir şirket 2025 ile 2029 yılları arasında teşviklere hak kazanmak istiyorsa, otomobil satışlarının en az %25’i ve minibüs satışlarının %17’sinin elektrikli olması gerekecek. Teşvikler 2030’da aşamalı olarak kaldırılacak.

Üstelik bir yıllık sürede 1.000 ila 10.000 yeni araba veya 1.000 ila 22.000 yeni minibüs üreten şirketlere 2035’in sonuna kadar derogasyon verilebilir.

İçten Yanmalı Motorlu

Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılına kadar AB’de satılan arabaların tüm yaşam döngüsüne ilişkin emisyon verilerini raporlamanın bir yolunu geliştirmesi gerekecek. 2025’in sonundan itibaren Komisyon, sıfır emisyonlu ulaşıma yönelik ilerleme hakkında iki yılda bir güncellemeler yayınlayacaktır.

Bu oylamanın ardından, metnin kısa bir süre sonra AB Resmi Gazetesinde yayınlanmadan önce Avrupa Konseyi tarafından da resmi olarak onaylanması gerekecektir.

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Lies of P Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!
Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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