IF Filmi Kamera Arkası Görüntüleri The Office Tutkunlarını Heyecanlandırdı

John Krasinski’nin yönettiği IF filminden kamera arkasını gösteren bir klip yayınlandı. Uzun süredir sinema severlerin merakla ve tutkuyla bekledikleri IF filmi için yayımlanan kamera arkası görüntüleri, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Filmin kamera arkası görüntülerinde John Krasinski ve Ryan Reynolds filmi anlatıyor. 2 dakikaya yakın uzunluktaki video, Ryan Reynolds tarafından şahsi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Büyük gişe yapması beklenen IF filmi kamera arkası görüntüleri ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

IF Filmi Kamera Arkası Görüntüleri, The Office Tutkunları, John Krasinski ve Ryan Reynolds Detayı!

Amerikan canlı aksiyon / animasyon fantastik komedi filmi IF, 17 Mayıs 2024 itibariyle vizyona girecek. Türkçeye “Hayali Arkadaşlar” olarak çevrilen filmin ülkemizde ve global çapta ne zaman vizyona gireceği ise netleşmiş değil. İşte filmin sosyal medyada yayımlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören kamera arkası görüntüleri:

Yalnızca Twitter (X) üzerinden 7 milyondan fazla görüntülenme alan video, diğer sosyal mecralarda ise toplamda 10 milyonu aşkın izlenme ile önemli bir başarı yakaladı. John Krasinski ve Ryan Reynolds’ın filmi anlattığı fragmana olan ilginin filme de yansıması ve gişede önemli bir başarı elde etmesi bekleniyor.

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İzleyiciler Ne Dedi?

Sosyal mecralarda önemli bir etkileşim oluşturan ve özellikle The Office hayranlarının paylaşımlarına konu olan IF filmi için hayranların şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalardan bazıları şu şekilde:

“The Office hayranları ve özleyenler bu filme akın edecektir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, aynı zamanda global çapta da büyük gişe yapmasını bekliyorum. The Office’in olumlu etkisiyle IF ciddi bir gişe geliri elde edecektir.”

“En çok beklediğim filmlerden biri 2024 yılı için. Önümüzdeki zaman diliminde ilk gideceğim film bu olacak diyebilirim. Muhtemelen seri haline de gelecektir ilk filmin başarısının ardından.”

“John yaşlanmıyor resmen… Çoklu evren varyantı olarak bile Fantastik Dörtlü’ye geri dönmesini umuyoruz. Ayrıca, The Office’i izlememiş çok az sayıda insan için, Asyalı Jim!”

“Efsane bir şey geliyor. Kamera arkası görüntülerine bayıldım. Bazı filmleri sinema salonunda dahi 2 kere izlerim. Bu film de onlardan biri olacak gibi görünüyor.”