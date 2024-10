İki popüler Netflix dizisinin yeni sezonları için onay verildi. Seç izle platformu Netflix sevilen yapımları kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Netflix’in en popüler yapımlarından olan The Diplomat ve Nobody Wants This yeni sezonları ile izleyicinin karşısına çıkacak. İşte söz konusu diziler hakkında yapılan açıklamalar…

İki Popüler Netflix Dizisinin Yeni Sezonları için Onay Verildi

The Diplomat ve Nobody Wants This, Netflix’in en popüler, en çok izlenme sayısına ulaşan dizilerinden oldu. İzleyicinin yoğun ilgisi bu yapımların devamlılığını sağladı ve her iki yapım için de yeni sezonlarının çekilmesine karar verildi. Konu ile ilgili Netflix yetkililerinden açıklama geldi ve bahse konu diziler minimum birer sezon daha hayranlarıyla buluşacak.

Yeni sezonları çekilecek olan dizilerden biri yukarıda da belirttiğimiz gibi The Diplomat. Politik gerilim dizisi olan The Diplomat, 20 Nisan 2023’te izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin beğenilmesi ile birlikte ikinci sezonu da çekildi ve 31 Ekim 2024’te yayınlanacak. Yeni sezonunun çekilmesine onay verilen yapımın 3. sezon çekimleri şimdiden başladı bile.

The Diplomat 3. Sezon Gelecek!

The Diplomat yeni sezonun yapımcılığını Russell, Debora Cahn, Alex Graves ve Janice Williams yapacak. Bunun yanı sıra dizinin başrol oyuncusu koltuğunda Keri Russell oturuyor ve muhteşem performansıyla izleyiciyi kendine hayran bırakıyor. Dizide, Londra’nın merkezinde gerçekleşen bir patlama sonrasında hayatı alt üst olan Büyükelçi Kate Wyler’ın yaşadıkları anlatılıyor.

The Diplomat 2023 yılında yayınlandığında ilk iki hafta boyunca Netflix en çok izlenen diziler listesinde zirvede oturmuştu. Yayınlandıktan sonraki ilk dört haftalık süreçte ise izlenme sayısı 173,46 milyon saat olarak kayıtlara geçmişti. İzleyicinin ne beğendiği diziler arasında yer alan bu yapımın 2. ve 3. sezonunun da aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.

Nobody Wants This Yeni Sezonu Çekiliyor

Yeni sezonunun çekilmesine karar verilen diğer Netflix dizisi ise Nobody Wants This. Erin Foster imzalı Nobody Wants This 26 Eylül 2024 tarihinde izleyiciye sunuldu ve ilk hafta sonunda en çok izlenen ikinci Netflix dizisi olarak kayıtlara geçti. Akabindeki hafta en çok izlenen dizi olurken, ilk 11 günlük süreçte 26,2 milyon izlenme sayısını gördü.

Amerikan romantik komedi dizisinin başrollerinde Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe ve Timothy Simons yer alıyor. Dizide dobra ve agnostik bir kadın ile farklı bir tarza sahip olan haham arasındaki ilişki konu ediliyor.