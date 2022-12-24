İki Sıra Koltuklu ve Arkadan İtişli Daha Ucuz Volvo EX90

Geçen ay Volvo, elektrikli SUV EX90 amiral gemisini tanıtmıştı. Başlangıçta bunun yalnızca üç sıralı ve çift motorlu olması gerekiyordu, ancak şimdi daha ucuz bir versiyonun yolda olabileceğini duyuyoruz.

Volvo’nun COO’su ve CEO Yardımcısı Javier Varela, EX90’ın platformundan koltukları kaldırmanın mümkün olduğunu açıkladı. Ayrıca şirket, EX90’ın tek motorlu bir versiyonuyla ilerlemeye karar verirse, motordan yalnızca arka tekerleklere güç sağlanacağını da belirtti. Ve bu planlar, yürütme tarafından tamamen spekülasyon olamayacak kadar biraz fazla spesifik geliyor.

Yelpazenin diğer tarafında Volvo, EX90’ın şu anda mevcut olan en üst versiyonu (517hp ve 4,9 saniyede 0’dan 100 km/sa (62 mph) hızlanma) üstüne çıkacak bir performans modeli yapmayı düşünüyor.