İlk Pininfarina Battista elektrikli süper otomobilleri müşterilere teslim edildi

Siz bu haberi okurken ilk iki Amerikalı müşteri Pininfarina Battista arabalarını teslim alıyor. İlk Battista’yı kısa bir süre sonra, İtalya’nın Cambiano kentindeki Battista Atelier’de Atlantik boyunca yolculuğuna hazırlanan özel Anniversario baskısı takip edecek.

Pininfarina, Dallas, Teksas’taki yeni perakende ortağı sayesinde yeni bir showroom açılışıyla ABD’deki varlığını büyütüyor. Şirket, Amerikan topraklarındaki başarısından, CEO Per Svantesson’un 150 Battista’nın çoğunluğunun ABD müşterilerine satılmasını beklediği noktaya kadar emin.

Pininfarina, New York eyaletindeki potansiyel müşterileri için bu ayın sonlarında özel bir etkinlik düzenliyor. Şirket, ilk Battista’yı ek olarak yeni tasarlanmış ve el yapımı dört parçalı Battista Bagaj Koleksiyonu ile resmi olarak sahiplerine sunacak. Set içerisinde kabin seyahat çantası, hafta sonu çantası, ayakkabı çantası ve takım çantası bulunmaktadır.

İlk iki Battista ile Pininfarina CEO’su

İlk ABD Pininfarina Battista, Batı Yakası’ndaki bir araba koleksiyoncusuna gidiyor, araba Battista’nın tüm birimleri gibi tamamen ısmarlama. Arabanın teması, bol miktarda karbon fiber içeren gümüş, siyah ve kırmızı renkler etrafında dönüyor. Boya Argento Liquido veya Liquid Silver’dır, alüminyum vurgular, koltuklar ve orta konsoldaki Pininfarina Trianglo kapitone ile özel kırmızı deri iç mekanı tamamlar.

Bu basit ve güçlü bir renk kombinasyonudur, maruz kalan karbon fiber asla gerçekten siyah değildir – her zaman siyah, gri ve gümüşün tüm tonlarında parlar. Gümüş boya inanılmaz bir derinliğe sahip, adı gerçekten kalitesini yansıtıyor.

Pininfarina Battista, Rimac Nevera ile aynı platforma dayanıyor, her iki araba da 2.340 Nm tork ile 1.900 HP’lik çılgın elektrikli güç aktarma organını paylaşıyor. 0’dan 100 km/s’ye hızlanma sadece 2 saniye sürer. Otomobilin performansını gerçekten perspektife koyan şey, 0’dan 150 mph’ye (241 km/s) hızlanmasıdır – ihtiyacı olan tek şey 6,88 saniyedir. Hem Nevera hem de Battista, durma noktasından 241 km hıza çıkabilir ve ardından yaklaşık 11 saniyede durabilir.

Battista, son derece yetenekli mühendis ve zanaatkarlardan oluşan bir ekibin ısmarlama araçları oluşturmak için 18 haftaya kadar harcadığı Battista Atölyesinde el yapımıdır. Battista’nın Anniversario sürümünün 2,5 milyon €’dan başlaması şaşırtıcı değil (Anniversario versiyonu 2,9 milyon €’dan başlıyor). Sadece 150 adet Battista olacak ve hepsi zaten satılmış durumda.

İnanılmaz bir teknoloji parçası, akıllara durgunluk veren bir fiyata ancak buna uygun performansa sahip gerçek bir koleksiyoncu arabası. Battistaların çoğu hayatlarını gizli araba garajlarında kilitli olarak geçirecek, sadece şanslı olanlar tarafından beğenilecek. Bazıları sürülecek ve lastiği asfalta koyma şansını her yakaladıklarında, ya sahibini gülümsetecek ya da gözyaşlarına boğulacak – çoğunlukla ikisi de yapacak.