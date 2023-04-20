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Immortals of Aveum Çıkış Tarihi Açıklandı!

Immortals of Aveum 20 Temmuz 2023 itibariyle oyuncular ile buluşacak. Çıkacağı platformlar ise PC, Xbox Series X ve S modelleri ve PS5 olarak belirlendi.

Mustafa

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Immortals of Aveum

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Günümüzde birden fazla aksiyon tabanlı oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlar arasında adında sıkça söz ettiren Immortals of Aveum çıkmadan önce oldukça iddialı bir şekilde gelmekte bugünkü yazımızda sizlere Immortals of Aveum oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

EA Originals imzasını taşıyacak ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Geli hep beraber oyununun kısaca konusuna değinelim.

FPS türünde karşımıza çıkacak olan Immortals of Aveum oyununda ana karakterimiz Jak olacak, Jak sahip olduğu güçlerini keşfettikten sonra büyüyü kontrol etmek için çıkan savaşta iyilerin yanında mücaedele ederek maceramız başlayacak.

Oyunun içinde 3 ayrı büyü sınıfı olacak bu sınıflar şu şekilde; Kaos, Kuvvet ve Hayat karakterimiz ise bu sınıfların hepsine hükmediyor olacak.

Son olarak çıkış tarihi konusunda açıklama yapan şirket, 20 Temmuz 2023 itibariyle oyuncular ile buluşacağını ifade etti. Çıkacağı platformlar ise PC, Xbox Series X ve S modelleri ve PS5 olarak belirlendi.

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Mustafa
Mustafa
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