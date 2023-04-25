Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzde birden fazla aksiyon tabanlı oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlar arasında adında sıkça söz ettiren Immortals of Aveum çıkmadan önce oldukça iddialı bir şekilde gelmekte bugünkü yazımızda sizlere Immortals of Aveum sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

EA Originals imzasını taşıyacak ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Gelin hep beraber oyununun kısaca konusuna değinelim.

FPS türünde karşımıza çıkacak olan Immortals of Aveum oyununda ana karakterimiz Jak olacak, Jak sahip olduğu güçlerini keşfettikten sonra büyüyü kontrol etmek için çıkan savaşta iyilerin yanında mücadele ederek maceramız başlayacak.

Oyunun içinde 3 ayrı büyü sınıfı olacak bu sınıflar şu şekilde; Kaos, Kuvvet ve Hayat karakterimiz ise bu sınıfların hepsine hükmediyor olacak.

Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Radeon RX 5700XT (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 110 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti AMD Radeon RX 6800XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 110 GB depolama alanı