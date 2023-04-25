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Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

20 Temmuz 2023 itibariyle oyuncular ile buluşacak olan Immortals of Aveum'un sistem gereksinimlerinden bahsettik.

Mustafa

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Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri

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Günümüzde birden fazla aksiyon tabanlı oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlar arasında adında sıkça söz ettiren Immortals of Aveum çıkmadan önce oldukça iddialı bir şekilde gelmekte bugünkü yazımızda sizlere Immortals of Aveum sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

EA Originals imzasını taşıyacak ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Gelin hep beraber oyununun kısaca konusuna değinelim.

FPS türünde karşımıza çıkacak olan Immortals of Aveum oyununda ana karakterimiz Jak olacak, Jak sahip olduğu güçlerini keşfettikten sonra büyüyü kontrol etmek için çıkan savaşta iyilerin yanında mücadele ederek maceramız başlayacak.

Oyunun içinde 3 ayrı büyü sınıfı olacak bu sınıflar şu şekilde; Kaos, Kuvvet ve Hayat karakterimiz ise bu sınıfların hepsine hükmediyor olacak.

Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Radeon RX 5700XT (8GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 110 GB depolama alanı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti AMD Radeon RX 6800XT
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 110 GB depolama alanı
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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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