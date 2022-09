Indiana Jones 5 Geliyor!

Günümüzün sinema dünyasında oldukça popüler bir yere sahip olan Indiana Jones aksiyon-macera filmlerin başyapıtları arasında yerini almaktadır. Disney D23 Expo 2022 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Indiana Jones 5 filmi beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrol aktörü her zamanki gibi Harrison Ford yer alacak.

Indiana Jones serisinin en yeni filmi Disney etkinliği olan D23 Expo 2022’de film severlere duyuruldu. Yapımcılığını Steven Spielberg’in ve başrolünde usta oyuncu Harrison Ford’un yer aldığı yeni çıkacak olan aksiyon-macera filmi, 30 Haziran 2023’te sadece sinemalarda gösterime girecek.

Filmin vizyona gireceği tarih açıklansa da film ile ilgili şu anlık bir fragman bulunmamakta. Ekstra olarak filmin resmi adı da belli değil. Bilidiğiniz üzere son Indiana Jones filminin Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull adı ile 2008 yılında seyirci ile buluşmuştu.

Yeni filmde Harrison’a eşlik edecek oyuncu ise İngiliz oyuncu olan Phoebe Waller-Bridge olacak. Diğer oyuncular ise şu şeklilde; Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones ve Antonio Banderas gibi usta oyuncular filmin kadrosunda yer alacak.

Sızıntılara göre filmin konusu Indiana Jones’un Nazi askerleriyle olan mücadelesini konu alacak.

Disney Plus’ta En Çok İzlenen Diziler ve Filmler