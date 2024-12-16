Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları ve Yorumları

MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan Indiana Jones and the Great Circle inceleme puanları ve yorumları belli oldu. Oyunun Metacritic puanı 100 üzerinden 87, deneyimleyen oyunculardan aldığı puan ise 10 üzerinden 8,6 şeklinde gerçekleşti. İşte ayrıntılar…
Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları
Çok kısa bir süre önce, 9 Aralık’ta, yayınlanan aksiyon ve macera oyunu Indiana Jones and the Great Circle, oyun severlerin beğendiği yapımlardan biri oldu ve yüzde 95’lik (Google kullanıcıları) bir beğeni oranı yakaladı. Bir Bethesda oyunu olan Indiana Jones and the Great Circle; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformlarında yayınlandı.
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Indiana Jones serisine dayanan bu yapımın inceleme puanları belli oldu. Bazı platformları Indiana Jones and the Great Circle inceleme puanları aşağıdaki gibidir:
- Metascore: 87/100
- Oyuncu Puanı: 8,6/10
- Creative Bloq: 100/100
- GamesRadar+: 100/100
- Irish Independent: 100/100
- Games.cz: 100/100
- ZTGD: 95/100
- Xbox Tavern: 95/100
- IGN Brasil: 95/100
- Power Unlimited: 92/100
- Games.ch: 91/100
- Gamereactor UK: 90/100
- Gamer.nl: 90/100
- Inverse: 90/100
- MondoXbox: 90/100
- Windows Central: 90/100
- Hey Poor Player: 90/100
- Xbox Achivements: 90/100
- Metro GameCentral: 90/100
- Daily Star: 90/100
- ImpulseGamer: 90/100
- Digital Chumps: 90/100
- Gaming Age: 90/100
- Hobby Consolas: 87/100
- Jeuxactu: 85/100
- Press Start Australia: 85/100
- Gamers Heros: 85/100
- Eurogamer Poland: 85/100
- Checkpoint Gaming: 85/100
- GamePro Germany: 83/100
- But Why Tho? 80/100
- Dexerto: 80/100
- PC Games: 80/100
- IGN France: 80/100
- Noisy Pixel: 70/100
- Pure Xbox: 60/100
Oyuncu Yorumları ve Puanları
Indiana Jones and the Great Circle deneyimleyen bazı oyuncuların yorumları ve puanları şu şekilde listelenebilir:
– İnanılmaz. Kaynak malzemeye sadık. Filmlerden hoşlanıyorsanız bu oyuna bayılacaksınız. Whilera, 10/10
– Harika bir oyun, iyi hazırlanmış grafikler, animasyonlar ve oynanış! Sonunda eğlenmenizi ve geçmişin güzel anlarını hatırlamanızı sağlayan bir oyun. itaCOMMANDOita, 10/10
– Çok fazla özen, Indiana Jones’un en saf hali, akıcı, film müziği, son derece gerçekçi ortamlar. Israelgarces, 10/10
– 2024 GOTY’im. Bu oyun mükemmele yakın. Oynanış ve genel atmosfer harika. Turtle07, 10/10
– İyi harika değil. Bir Indy filminin hissini yakalayarak harika bir iş çıkardılar. Ayrıca seslendirmeler de yerinde. Bulmacalar zekice ve üçlemeden çıkmış gibi hissettiriyor. Bir AAA oyunu için hala iyi bir sarsıntı seviyesi, merdivenleri tırmanacak kadar akıllı olmayan düşmanlar bunun en iyi örneğidir. Savaş aynı zamanda arzulanan çok şey bırakıyor, bu bakımdan orijinal Xbox’tan bir şey gibi geliyor. Sonuçta çok daha kötüsünü yapabilirsiniz ve hâlâ son iki Indiana Jones filminden kilometrelerce daha iyi. Mindurbidniss, 7/10