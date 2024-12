Ana Sayfa » Oyun Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları ve Yorumları Oyun Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları ve Yorumları Emine Emre 2 Görüntüleme

MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan Indiana Jones and the Great Circle inceleme puanları ve yorumları belli oldu. Oyunun Metacritic puanı 100 üzerinden 87, deneyimleyen oyunculardan aldığı puan ise 10 üzerinden 8,6 şeklinde gerçekleşti. İşte ayrıntılar…

Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları

Çok kısa bir süre önce, 9 Aralık’ta, yayınlanan aksiyon ve macera oyunu Indiana Jones and the Great Circle, oyun severlerin beğendiği yapımlardan biri oldu ve yüzde 95’lik (Google kullanıcıları) bir beğeni oranı yakaladı. Bir Bethesda oyunu olan Indiana Jones and the Great Circle; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformlarında yayınlandı.

Indiana Jones serisine dayanan bu yapımın inceleme puanları belli oldu. Bazı platformları Indiana Jones and the Great Circle inceleme puanları aşağıdaki gibidir:

Metascore: 87/100

Oyuncu Puanı: 8,6/10

Creative Bloq: 100/100

GamesRadar+: 100/100

Irish Independent: 100/100

Games.cz: 100/100

ZTGD: 95/100

Xbox Tavern: 95/100

IGN Brasil: 95/100

Power Unlimited: 92/100

Games.ch: 91/100

Gamereactor UK: 90/100

Gamer.nl: 90/100

Inverse: 90/100

MondoXbox: 90/100

Windows Central: 90/100

Hey Poor Player: 90/100

Xbox Achivements: 90/100

Metro GameCentral: 90/100

Daily Star: 90/100

ImpulseGamer: 90/100

Digital Chumps: 90/100

Gaming Age: 90/100

Hobby Consolas: 87/100

Jeuxactu: 85/100

Press Start Australia: 85/100

Gamers Heros: 85/100

Eurogamer Poland: 85/100

Checkpoint Gaming: 85/100

GamePro Germany: 83/100

But Why Tho? 80/100

Dexerto: 80/100

PC Games: 80/100

IGN France: 80/100

Noisy Pixel: 70/100

Pure Xbox: 60/100

Oyuncu Yorumları ve Puanları

Indiana Jones and the Great Circle deneyimleyen bazı oyuncuların yorumları ve puanları şu şekilde listelenebilir:

– İnanılmaz. Kaynak malzemeye sadık. Filmlerden hoşlanıyorsanız bu oyuna bayılacaksınız. Whilera, 10/10

– Harika bir oyun, iyi hazırlanmış grafikler, animasyonlar ve oynanış! Sonunda eğlenmenizi ve geçmişin güzel anlarını hatırlamanızı sağlayan bir oyun. itaCOMMANDOita, 10/10

– Çok fazla özen, Indiana Jones’un en saf hali, akıcı, film müziği, son derece gerçekçi ortamlar. Israelgarces, 10/10

– 2024 GOTY’im. Bu oyun mükemmele yakın. Oynanış ve genel atmosfer harika. Turtle07, 10/10

– İyi harika değil. Bir Indy filminin hissini yakalayarak harika bir iş çıkardılar. Ayrıca seslendirmeler de yerinde. Bulmacalar zekice ve üçlemeden çıkmış gibi hissettiriyor. Bir AAA oyunu için hala iyi bir sarsıntı seviyesi, merdivenleri tırmanacak kadar akıllı olmayan düşmanlar bunun en iyi örneğidir. Savaş aynı zamanda arzulanan çok şey bırakıyor, bu bakımdan orijinal Xbox’tan bir şey gibi geliyor. Sonuçta çok daha kötüsünü yapabilirsiniz ve hâlâ son iki Indiana Jones filminden kilometrelerce daha iyi. Mindurbidniss, 7/10