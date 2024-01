Ana Sayfa » Oyun Indiana Jones and The Great Circle Ne Zaman Çıkacak, Fragman Geldi! Oyun Indiana Jones and The Great Circle Ne Zaman Çıkacak, Fragman Geldi! Emine Emre 10 Görüntüleme

Indiana Jones oyunu Indiana Jones and The Great Circle’dan ilk görüntüler ve fragman geldi. Indiana Jones and The Great Circle ne zaman çıkacak, işte detaylar…

Geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde, yeni Indiana Jones oyunu ile ilgili detayları siz değerli Cepkolik okurlarına aktarmıştık. Oyunun 18 Ocak itibariyle duyurulacağını da paylaşmıştık. Haberimizde belirttiğimiz üzere yeni Indiana Jones oyunu dün (18 Ocak Perşembe) duyuruldu. Oyuna dair ilk görüntüler ve fragman da oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra Indiana Jones and The Great Circle ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım.

Indiana Jones and The Great Circle Ne Zaman Çıkacak?

Dün yapılan duyuruya göre yeni Indiana Jones oyunu Indiana Jones and The Great Circle 2024 yılı içerisinde oyuncular ile buluşacak. Ayrıca oyuna dair ilk fragman ve oynanış videosu da paylaşıldı. Oyunun 3 dakikayı aşan ve bir hayli beğenilen fragmanını birlikte izleyelim:

Et voici le trailer d'Indiana Jones et le Cercle Ancien ! 😍 pic.twitter.com/jZIVRLKZGC — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) January 18, 2024

Sosyal medyada oyunun resmi hesaplarının yanı sıra pek çok farklı hesaptan da paylaşılan ve kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan fragmanın yanı sıra, Indiana Jones and The Great Circle için kısa bir oynanış videosu da paylaşıldı. Xbox resmi Twitter (X) hesabından da paylaşılan söz konusu oynanış fragmanı da şu şekilde:

Bu kısa oynanış fragmanı da kısa sürede 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Ayrıca binlerce yorum, beğeni ve yeninden paylaşım ile sosyal mecralarda gamerların bir hayli ilgisini çekti.

Oyuncular Ne Dedi?

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan ve duyurulması özellikle Indiana Jones hayranları tarafından merakla beklenen Indiana Jones and The Great Circle için yayımlanan fragmanlar oyun tutkunlarını bir hayli tatmin etmişe benziyor. Sosyal medyada oyunun fragmanları hakkında görüş bildiren gamerların yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Oyun harika görünüyor. Baya bir emek harcanmış. First person veya Third person olayını eleştirmek için daha çok erken diye düşünüyorum. Oyun çıksın ve oynayalım, görelim. Şahsen First Person oyunu daha çekici kılmış gibi hissediyorum.”

“Uncharted oyununa benzeten sadece ben miyim bilmiyorum ama fragman özellikle Uncharted 4’ü andırdı bana. Tabi oyun çıktığında belki de hiç alakası olmayacak Uncharted ile onu bilemiyorum.”

“Indiana Jones hayranlarının mutlaka alacağı bir yapım olacaktır. Bence global çapta önemli satış rakamlarına ulaşacak. Çok kısa sürede milyonlarca gamer tarafından alınacaktır, bunlardan biri de ben olacağım.”

“Beğendim. Uzun zamandır pek çok oyunun fragmanını beğenmemiştim açıkçası ama bu fragman olmuş. Elbette fragmanı iyi, kendisi kötü oyunlardan biri de olabilir ama öyle olacağını düşünmüyorum. Belli ki 2024 yılının en iyi oyunlarından biri ile karşımıza gelecekler, tebrikler.”