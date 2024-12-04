Ana Sayfa » Oyun Indiana Jones and the Great Circle Sistem Gereksinimleri Duyuruldu! Oyun Indiana Jones and the Great Circle Sistem Gereksinimleri Duyuruldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

Global çapta en büyük video oyun yayıncısı şirketlerinden biri olan Bethesda’nın yeni oyunu Indiana Jones and the Great Circle sistem gereksinimleri duyuruldu. Oyun; PlayStation 5, Xbox Series X ve S ile PC’de yayınlanacak ve piyasaya sürüldüğü gün de Game Pass’e eklenecek. PC oyuncularını merakla bekledikleri minimum, önerilen ve ultra gereksinimleri listeledik, işte ayrıntılar…

Indiana Jones and the Great Circle Sistem Gereksinimleri!

MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanacak olan Indiana Jones and the Great Circle 9 Aralık 2024’te piyasaya sürülecek. Yayınlandığı gün Game Pass kütüphanesine eklenecek olan aksiyon macera oyunu, uzun zamandır merakla beklenen bir yapım. PS5, Xbox Series X ve S ile PC platformlarında oyuncuyla buluşacak olan yapımın PC sistem gereksinimleri açıklandı.

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Indiana Jones and the Great Circle Full Ray Tracing gereksinimleri de içermekte ve bu kapsamda oyunu deneyimlemek için donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği olan bir ekran kartı gerekiyor. Oyunu PC’de deneyimlemek için minimum, önerilen ve ultra gereksinimleri listeleyelim… Bununla birlikte Bethesda’nın X platformunda yaptığı PC gereksinimleri paylaşımına aşağıdan bakabilirsiniz:

Gear up (again) with our recommended PC Specs, now with more corrections and less typos. 😬 https://t.co/t438MthnbX pic.twitter.com/xfif8ToFfX — Bethesda (@bethesda) December 4, 2024

Minimum PC sistem gereksinimleri (1080p, 60FPS, düşük ayar)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER veya AMD Radeon RX 6600 8GB veya Intel Arc A580

Depolama: 120 GB

Önerilen PC gereksinimleri (1440p, 60FPS, yüksek ayar)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-12700K ya da AMD Ryzen 7 7700

Bellek: 32 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12GB ya da AMD Radeon RX 7700XT 12 GB

Depolama: 120 GB

Ultra gereksinimler (4K, 60FPS, ultra ayarlar)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-13900K ya da AMD Ryzen 7 7900

Bellek: 32 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB ya da AMD Radeon RX 7900XT 20 GB

Depolama: 120 GB

Ne Zaman Yayınlanacak?

Oyun dünyasında heyecanla beklenen aksiyon macera oyunu Indiana Jones and the Great Circle 9 Aralık 2024’te piyasaya sürülecek. Bununla birlikte oyunun özel sürümüne sahip olanlar ise 6 Aralık’ta oyunu deneyimleyebilecekler. Oyun 9 Aralık’ta Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmiş olacak.