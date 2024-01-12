Ana Sayfa » Oyun Indiana Jones Oyunu 18 Ocak 2024 İtibariyle Duyurulacak: Indiana Jones and The Great Circle! Oyun Indiana Jones Oyunu 18 Ocak 2024 İtibariyle Duyurulacak: Indiana Jones and The Great Circle! Emine Emre 11 Görüntüleme

Indiana Jones oyunu geliyor. İsveç merkezli oyun stüdyosu MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanacak olan Indiana Jones and The Great Circle oyunu haftaya duyurulacak.

Üst kuruluşu ZeniMax Media olan ve 2009 yılında kurulan İsveç’in Uppsala merkezli oyun şirketi Machine Games, yeni bir oyun geliştiriyor. Indiana Jones and The Great Circle adı verilen oyunun yayıncılığını ise Bethesda yapacak. Oyunun adının sızdırılması ile birlikte oyun sektöründe gündem oluştururken, resmi duyurunun ise 18 Ocak’taki Xbox Developer_Direct etkinliğinde yapılacağı öğrenildi. Indiana Jones oyunu hakkında detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Indiana Jones Oyunu; “Indiana Jones and The Great Circle” Geliyor

MachineGames tarafından yapılmakta olan ve Bethesda’nın yayımlayacağı Indiana Jones oyununun adının sızdırıldığı ve “Indiana Jones and The Great Circle” olacağı öğrenildi. Resmi duyuru da çok geç olmadan gelecek. 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Xbox Developer_Direct etkinliğinde duyurulacak.

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Indiana Jones hayranlarının ilgi duyacağı oyun ile ilgili olarak oyun sektöründe sızan bilgiler, oyunun geliştirilmesinin 2024 yılının sonuna doğru tamamlanma aşamasına geleceği yönünde. Bununla birlikte, oyunun piyasaya sürülmesinin 2025 yılına kalmasının da sürpriz olmayacağı değerlendiriliyor. Bu konuda net ve resmi bilginin 2024 yılı ortasında kamuoyu ile paylaşılabileceği tahmin ediliyor.

Alan Adları Kaydettirildi, İp Ucu Yakalandı!

9 Ocak 2024’te “indianajonesandthegreatcirclegame.com” da dahil olmak üzere çeşitli alan adları kaydettirildi. Buradan hareketle, yeni Indiana Jones oyununun adına dair söylentiler güç kazandı. Video oyunları ile ilgili dikkat çekici haberler yapan ve önemli ayrıntılara yer veren Twitter’daki (X) Kurakasis isimli hesabın yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Bethesda’nın MachineGames tarafından geliştirilen Indiana Jones oyununun resmi ismini bulmuş olabiliriz:

Indiana Jones and The Great Circle (INDIANA JONES VE BÜYÜK ÇEVRE)

Lucasfilm, 9 Ocak 2024’te bu başlıkla çeşitli alan adlarını kaydettirdi. Ayrıca iki yıl önce video oyunlarına yönelik ürün ve hizmetleri içeren ‘THE GREAT CIRCLE’ için Avrupa’da bir ticari marka başvurusunda bulundular.

Ve evet, ‘mobil’i de içeriyorlar, bunun nedeni muhtemelen bu oyunların artık telefonlardaki yayın hizmetleri aracılığıyla oynanabilmesi veya hakkında pek bir şey bilmediğim bazı yasal nedenlerden dolayı olmasıdır. Özellikle Cyberpunk 2077 ve çoğu konsol/PC oyunu, ürün ve hizmetlerde ‘mobil’ kelimesini listeliyor.”

I might have found the official title of Bethesda's Indiana Jones game developed by MachineGames:



INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE



Lucasfilm registered several domains on January 9th, 2024, with that title, such as:

https://t.co/PtXjpar7N1 (this one leaves no doubt that it… pic.twitter.com/XGVVyasrbM — Kurakasis (@Kurakasis) January 10, 2024

Indiana Jones Tutkunları Heyecanlı!

Oyunla ilgili olarak ticari girişimlerin 2 yıl önce başlaması ve yakın geçmişte de girişimlerin hızlanması, Indiana Jones hayranlarını heyecanlandırdı. Oyunun bir an önce çıkmasını bekleyen milyonlarca hayran, yeni oyunun mobil için de gelecek olmasını da memnuniyetle karşıladı.