Steam de Ekim’in son haftasında Steam Çığlık Festivali: İntikam başlayacak. 26 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Steam Çığlık Festivali 2023 de “Cadılar Bayramı” temalı oyunlar, demolar ve eklentiler indirime girecek. Pek çok yapımın cazip fiyatlarla oyunculara sunulacağı kampanya Steam tarafından yayımlanan bir video ile duyuruldu. İndirimli oyunlar Steam Scream Fest 2023 de oyuncularla buluşacak ve bu oyunlardan bazıları da netleşti; Cepkolik okurları için geçelim detaylara…

İndirimli Oyunlar Steam Scream Fest 2023’de!

Steam tarafından Çığlık Festivali 2023 için 1 buçuk dakikalık bir video yayımlandı. Videoda kampanyaya dair bilgiler yer aldı. Korku oyunlarından cadılar bayramı temalı oyunlara, zombi oyunlarından hayatta kalma oyunlarına ve “komik ürkütücü” oyunlara kadar yüzlerce yapım 26 Ekim’den 2 Kasım’a kadar indirimli şekilde edinilebilecek.

En güncel indirimli oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Steam Scream Fest 2023 kapsamında indirime girecek oyun türleri şu şekilde sıralanabilir:

Korku Oyunları

Cadılar Bayramı Temalı Oyunlar

Zombi Oyunları

Komik Ürkütücü Oyunlar

Hayatta Kalma Oyunları

Vampir Oyunları

Karanlık Fantezi

Lovecraft Temalı Oyunlar

26 Ekim Perşembe akşamı sat 20 itibariyle start alacak Steam Scream Fest, 1 hafta boyunca devam edecek ve 2 Kasım Perşembe akşamı yine aynı saatte sona erecek.

Steam Çığlık Festivali: İntikam 2023 de İndirime Girecek Bazı Oyunlar Belli Oldu!

Steam’in festival için yayımladığı videoda, önümüzdeki hafta itibariyle indirime girecek yapımlardan bazıları belli oldu. Zira ünlü oyun platformu, ilgili videosunda söz konusu oyunları isimlerini vererek kullanmış ve indirime girecek oyun türlerine de örnek olarak kullanmış. İşte o oyunlardan bazıları:

Cult of The Lamb

Metro Exodus

Black Mesa

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Little Nightmares 2

Devour

Remnant: From the Ashes

Have a Nice Death

Dead Space

Dredge

Hollow Knight

GTFO

Yukarıdaki oyunların yanı sıra yüzlerce oyun daha Steam Çığlık Festivali’nde indirime girecek. Ayrıca henüz demo aşamasında olan pek çok oyun da festival kapsamında ücretsiz şekilde oynanabilecek. Steam’in Çığlık Festivali: İntikam için yayımladığı videoya ve kampanya sayfasına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: