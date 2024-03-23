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Oyun

Industria 2 Duyuruldu!

Mustafa Mustafa
23 Mart 2024
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Industria 2

Günümüzde oyun piyasası oldukça hareketli geçmekte son zamanlarda korku ve gerilim oyunlarının oldukça fazla beğenildiği ve hikaye üzere olduğu zaman daha fazla tercih edildiğini görmekteyiz. Bugünkü yazımızda sizlere Industria 2 oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak Industria 2’nin konusunu sizlere kısaca bahsedelim; Industria 2 kötü niyetli bir yapay zekanın hüküm sürdüğü evrende geçmekte özellikle oyun içi hikayesi ile oyuncuları ekran başına kilitlemeyi hedefleyen yapımcı şirket oyunun daha geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Birinci şahıs modunda oynayacağımız oyunda hem zekamızı hem de soğukkanlılığımızı korumamız gerekecek. Mekan olarak Doğu Berlin’de geçecek farklı yerlerde de oyunu sürdürdüğünü göreceğiz.

Son olarak oyunun çıkış tarihinin 2025 olarak belirleyen yapımcı şirket oyunun daha başlarında olduğunu ve daha fazla geliştirme yaparak oyun içi düzenlemelere gideceklerini ifade etti.

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