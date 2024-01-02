Ana Sayfa » Oyun Infestation 88 Fragmanı Yayınlandı! Oyun Infestation 88 Fragmanı Yayınlandı! Mustafa 8 Görüntüleme 0

Günümüzde korku oyunları oldukça popüler bir yer almaya başladı, özellikle fazla sayıda izlenen yayıncılara baktığımız zamanda korku oyunlarını oldukça sık oynanmaya başlandığı görülmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Mickey Mouse tiplemesi ile bu sefer güldüren değil korku versiyonu olan Infestation 88 oyununa göz atacağız.

Infestation 88 konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Çeşitli yerlerde haşarat salgını olduğu düşünülen şey, çok daha kötü bir şeye dönüştü. Infestation 88 sizin ve arkadaşlarınızın bu gizemli istilaları tedavi etmek için çağrılan yok ediciler olduğunuz, epizodik, 1-4 oyunculu, ortak bir hayatta kalma korku oyunudur. şeklinde açıklama yapan şirket oldukça iddialı bir oyun ile gelmekte.

Oynanış kısmına göz atacak olursak grafik konusunda kaliteli bir oyun olarak gözükmekte oyun içine göz attığımız zaman ise bizleri oldukça gergin dolu anların beklediğini söylebiliriz.

Son olarak Infestation 88 çıkış tarihi ve fiyatı hakkında açıklama yapmayan şirket oyun için daha geliştirmeler olduğunu ve daha fazla eklentilerin ekleneceğini belirtti.