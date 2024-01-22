Ana Sayfa » Oyun Infinifactory 25 Ocak’ta Epic Games’te Ücretsiz Olacak Oyun Infinifactory 25 Ocak’ta Epic Games’te Ücretsiz Olacak Emine Emre 13 Görüntüleme

Epic Games kullanıcılarına sevilen oyunlardan hediye etmeye devam ediyor. Popüler oyunlardan olan Infinifactory 25 Ocak'ta Epic Games'te ücretsiz olacak.

Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Epic Games, kullanıcılarına sürpriz oyunlar hediye etmeye devam ediyor. Her hafta Perşembe günü yeni bir oyun açıklayan platform, 25 Ocak Perşembe günü için ise Infinifactory’i seçti. Infinifactory, 25 Ocak’ta Epic Games’te ücretsiz sunulacak. Geçtiğimiz Perşembe günü için belirlenen ücretsiz oyun ise Love olmuştu.

Infinifactory 25 Ocak’ta Epic Games’te Ücretsiz Sunulacak

Dijital oyun platformu Epic Games geçtiğimiz Perşembe günü (19 Ocak) “Love” adlı oyunu kullanıcılarına ücretsiz sunmuştu. Love, hala ücretsiz bir şekilde platformdan indirilebilmekte ve 25 Ocak Perşembe günü saat 19:00’a kadar da ücretsiz bir biçimde indirilebilecek.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

25 Ocak tarihinde Epic Games üyelerine sunulacak yeni oyun ise Infinifactory oldu. En sevilen bulmaca oyunlarından biri olan Infinifactory, Epic Games’te şu an yaklaşık 12,5 dolar fiyat etiketine sahip. Yani yaklaşık 376 TL. Bu değerli yapım, Perşembe gününden itibaren 1 hafta boyunca yani 1 Şubat’a kadar platformdan ücretsiz indirilebilecek. 2015 yılında piyasaya sürülmüş olan ve hala popülerliğini yitirmemiş Infinifactory oyunu Epic Games’te yüzde 95 oranında beğenilirken, Steam kullanıcılarından da 10 üzerinden 10 puan almıştır.

Infinifactory Oyunu Hakkında

Zachtronics ve Zachary Barth tarafından geliştirilmiş olan Infinifactory yine Zachtronics tarafından yayınlanmıştır. Steam ve Epic Games kullanıcılarından oldukça yüksek puan alan bu yapım 2015 yılında ilk olarak Linux, PlayStation 4, Microsoft Windows, macOS ve Mac OS platformları için yayımlanmıştır. 2015’in Aralık ayında ise Play Station 4 için de piyasaya sürülmüştür.

Tek oyunculu bir bulmaca video oyunu olan Infinifactory, fabrika kurma ve otomasyon faaliyetleri üzerinedir. Zachtronics’in diğer yapımlarını da anımsatan Infinifactory’de, 3D bir alanda bloklardan inşa edilmiş montaj hatları bulunmakta. Oyunda uzaylılar tarafından kaçırılmış bir insana zorla montaj hatları inşa ettiriliyor. Bu kapsamda insanlar kötü amaçlı kullanım için çeşitli nesneler oluşturmakta. Bunun yanı sıra uzaylıların eline geçirilen oyuncu, çeşitli görevleri de yerine getirmek zorunda. Bulmaca oyunlarını sevenlerin oldukça beğendiği bu oyunun ücretsiz olması Epic Games kullanıcılarını oldukça sevindirmiş durumda.