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Infiniti Vision Qe Elektrikli Sedan Konseptini ve QXe SUV’u Tanıttı

INFINITI bugün kapsamlı ürün gamı ​​yenilemesinin bir parçası olarak dört yeni modeli piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu markanın elektrikli geleceğinin çarpıcı bir ön gösterimi olan Vision Qe konseptini tanıttı.

Ahmet Ekinler

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Infiniti Vision Qe Elektrikli Sedan Konseptini ve QXe SUV'u Tanıttı

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Elektrikli araç devriminin ortasında, Infiniti bir süre kenarda kaldıktan sonra büyük bir giriş yaptı. Nissan’ın lüks araç bölümü kısa süre önce Vision Qe konseptini tanıtarak elektrikli otomobil dünyasına adımını attı.

Bu tamamen elektrikli fastback sedan, dikkat çekici “dijital piyano tuşu” aydınlatma elemanları ve çarpıcı büyüklükteki tekerleklerle süslenmiş şık ve düşük profilli bir tasarıma sahip.

Büyüleyici sedana ek olarak, Infiniti yaklaşmakta olan tamamen elektrikli bir SUV olan Vision QXe konseptine de bir bakış sundu. Ne yazık ki şu anda elimizde sadece SUV’un arkadan görünümüne ait bir teaser görüntüsü var.

Vision Qe sedanın tasarımı, önden arkaya doğru akıcı bir hareket hissi ile zarafet ve gücün bir senfonisi. Infiniti’nin küresel tasarımının arkasındaki beyin olan Alfonso Albaisa, Vision Qe’nin formunu uçan bir kuşa benzeterek güç, zarafet ve hızın uyumlu bir karışımını yakaladı.

Sedan, Infiniti’nin bu iki farklı ton etrafında dönen güncellenmiş görsel kimliğiyle uyumlu, zarif altın vurgulara sahip ısmarlama Gölge Mavisi boyayla kaplanmıştır.

Infiniti, “Ambition 2030” planıyla iddialı hedefler belirlemiş ve on yılın sonuna kadar küresel araç serisinin çoğunluğunu elektrikli hale getirmeyi amaçlamıştır. Vision Qe konsepti, bir sedan olan ilk elektrikli araçlarının temelini oluşturuyor. Üretim modelinin bu konsepte ne kadar benzeyeceğini ancak zaman gösterecek, ancak bu kesinlikle marka için daha elektrikli bir geleceğe doğru umut verici bir adımı işaret ediyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
Kaynakinfinitinews

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