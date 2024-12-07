Infinity Nikki İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

Papergames tarafından geliştirilen ve yayınlanan Infinity Nikki 5 Aralık 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Macera oyunu severlerin heyecanla bekledikleri bu yapım PlayStation 5, Microsoft Windows, Android ve iOS platformlarında oynanabilmekte. Infinity Nikki inceleme puanları ve yorumları belli oldu. Bu kapsamda oyun Metacritic’ten 80 puan almayı başardı. İşte detaylar…
Infinity Nikki İnceleme Puanları ve Yorumları Açıklandı
Açık dünya oyunu severlerin merakla beklediği Infinity Nikki 5 Aralık’ta piyasaya sürüldü. PS5’in yanı sıra PC ve mobilde de oynanabilen Nikki serisinin yeni oyunu Papergames, InFold Pte. Ltd tarafından yayınlandı. Oyun hakkında bazı platformlar ve oyuncular inceleme puanlarını ve yorumlarını açıkladı. İşte Infinity Nikki için bazı platformların puanları:
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
- Metacritic: 80/100
- Ortalama Oyunu Puanı: 6,7/10
- Gamers Heroes: 90/100
- IGN: 90/100
- 4P.de: 85/100
- Areajugones: 82/100
- Gamersky: 82/100
- Eurogamer: 80/100
- CGMagazine: 80/100
- GameStar: 80/100
- DualShockers: 80/100
- Techradar Gaming: 80/100
- IGN Deutschland: 80/100
- TheSixthAxis: 80/100
- ShackNews: 80/100
- PC Gamer: 74/100
- TwinFinite: 70/100
- VGames: 70/100
- Digital Trends: 70/100
- GLHF on Sports Illustrated: 70/100
Infinity Nikki Oyuncu Yorumları ve Puanları
Infinity Nikki çok kısa bir süre önce yayınlanmış bir yapım ve dolayısıyla şimdilik çok fazla yorum bulunmuyor. Oynaması ücretsiz bir yapım olan Infinity Nikki’yi deneyimleyen bazı oyuncuların yorum ve puanlarını aşağıda derledik. Ortalama oyuncu puanı ise 10 üzerinden 6,7 şeklinde oldu; işte yorumlar ve puanlar:
– ” Eşiniz, sevgiliniz için harika bir oyun. Kadın kitleyi hedefleyen, bu çapta, alternatif bir oyun yok. Kadınlar için ilgi çekici çok fazla içerik barındırıyor. Adeta bir peri masalı. Güzel oyun.” Alperenuzun, 8/10
– ” Playstation 5’e RUSÇA’yı ekleyin lütfen. Notu 9 olarak değiştireceğim. RUSÇA DİLİ ekle.” Orvak, 2/10
– ” Tek kötü tarafı gacha mobil sistemleri, oyunun diğer yönleri ise sadece 11/10.” Iyuna, 10/10