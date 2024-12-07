Infinity Nikki İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

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Papergames tarafından geliştirilen ve yayınlanan Infinity Nikki 5 Aralık 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Macera oyunu severlerin heyecanla bekledikleri bu yapım PlayStation 5, Microsoft Windows, Android ve iOS platformlarında oynanabilmekte. Infinity Nikki inceleme puanları ve yorumları belli oldu. Bu kapsamda oyun Metacritic’ten 80 puan almayı başardı. İşte detaylar…

Infinity Nikki İnceleme Puanları ve Yorumları Açıklandı

Açık dünya oyunu severlerin merakla beklediği Infinity Nikki 5 Aralık’ta piyasaya sürüldü. PS5’in yanı sıra PC ve mobilde de oynanabilen Nikki serisinin yeni oyunu Papergames, InFold Pte. Ltd tarafından yayınlandı. Oyun hakkında bazı platformlar ve oyuncular inceleme puanlarını ve yorumlarını açıkladı. İşte Infinity Nikki için bazı platformların puanları:

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Metacritic: 80/100

Ortalama Oyunu Puanı: 6,7/10

Gamers Heroes: 90/100

IGN: 90/100

4P.de: 85/100

Areajugones: 82/100

Gamersky: 82/100

Eurogamer: 80/100

CGMagazine: 80/100

GameStar: 80/100

DualShockers: 80/100

Techradar Gaming: 80/100

IGN Deutschland: 80/100

TheSixthAxis: 80/100

ShackNews: 80/100

PC Gamer: 74/100

TwinFinite: 70/100

VGames: 70/100

Digital Trends: 70/100

GLHF on Sports Illustrated: 70/100

Infinity Nikki Oyuncu Yorumları ve Puanları

Infinity Nikki çok kısa bir süre önce yayınlanmış bir yapım ve dolayısıyla şimdilik çok fazla yorum bulunmuyor. Oynaması ücretsiz bir yapım olan Infinity Nikki’yi deneyimleyen bazı oyuncuların yorum ve puanlarını aşağıda derledik. Ortalama oyuncu puanı ise 10 üzerinden 6,7 şeklinde oldu; işte yorumlar ve puanlar:

– ” Eşiniz, sevgiliniz için harika bir oyun. Kadın kitleyi hedefleyen, bu çapta, alternatif bir oyun yok. Kadınlar için ilgi çekici çok fazla içerik barındırıyor. Adeta bir peri masalı. Güzel oyun.” Alperenuzun, 8/10

– ” Playstation 5’e RUSÇA’yı ekleyin lütfen. Notu 9 olarak değiştireceğim. RUSÇA DİLİ ekle.” Orvak, 2/10

– ” Tek kötü tarafı gacha mobil sistemleri, oyunun diğer yönleri ise sadece 11/10.” Iyuna, 10/10