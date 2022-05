Infinix Note 12, Marvel Ortaklığıyla Görücüye Çıkacak

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix; Marvel Studios ile ortaklık kurdu ve yeni Note 12 serisini tanıttı. Infinix, Note 12 serisinin 20 Mayıs’ta Hindistan’da piyasaya çıkacağını ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness modeliyle birlikte geleceğini açıkladı.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness; şu anda sinemalarda yayınlanmakta olan Marvel serisinin yakın zamanda yayınlanan filmi. Özel sürüm Note 12, Doctor Strange temalı özel bir ambalaj içinde gelecek ve akıllı telefon; Marvel markalı siyah bir arka panel ve ortasında bir büyü çemberine sahip olacak.

Şimdiye kadar marka, Note 12 serisinin bir AMOLED ekran paneliyle piyasaya çıkacağını ve Prime Video; Netflix vb. uygulamalarda HD içerik akışı için geniş L1 desteğine sahip olacağını onayladı. Cihazın ekranı 6,7 inç panelden oluşacak ve FHD+ çözünürlük vaat edecek.

Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj desteğine ve Android 12 tabanlı işletim sistemine sahip. Ayrıca posterinden hem Note 12 hem de Note 12 Turbo‘nun arka ve düz taraflarda üçlü arka kamera kurulumuyla geleceğini görebiliyoruz. Cihazlar muhtemelen Mavi; Siyah ve Gümüş gibi çoklu renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak ve Hindistan’da yalnızca Flipkart aracılığıyla raflarda yerini alacak.