Infinix Zero 5G, Android 12 Güncellemesi Alıyor!

Infinix, Zero 5G’yi bu ayın başında Android 11 ile piyasaya sürülmüştü, ancak şimdi Infinix India CEO’su Anish Kapoor, cihaz için Android 12 güncellemesinin yolda olduğunu açıkladı. Yeni güncellemenin, Ağustos ayında gelmesi bekleniyor. Diğer Infinix cihazlarının Android 12 güncellemesini alıp almayacağına dair bir herhangi bir bilgi yok.

Infinix Zero 5G Özellikleri

Infinix ZERO 5G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç IPS LTPS LCD ekrana sahip. 120Hz ekran yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahiptir. 500 nit parlaklığa ve 10.5:9 en boy oranına sahiptir.

Kameralar açısından, cihaz 48MP ana lens, 13MP telefoto sensör ve 2MP derinlik sensörüne sahip. 16 MP selfie kamerasına sahiptir. Cihaz, 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 900 5G SoC tarafından desteklenmektedir. 5.000 mAh pil içerir ve 33W hızlı şarj desteğine sahiptir.

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