Influencer Ne Demek? Influencer Ne İş Yapar?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni meslek grubu ortaya çıkıyor. Bu mesleklerden bir tanesi de Influencer’dır. Son zamanlarda hemen hemen herkes bu kelime sıkça duymuştur. Bugünkü yazımızda sizlere Influencer nedir? Ne iş yapar? Sorularına cevap vereceğiz.

Özellikle internetin hemen hemen her eve girmesiyle beraber, yeni meslekler ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar internet üzerinden içerik üreterek kendilerine kazanç sağlayabiliyorlar. Bunların için blog yazmak, video çekmek vb. birçok alt grup yer alıyor. Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde Influencer sayısı giderek artıyor. Ayrıca sosyal medya üzerinde vakit geçirirken birçok Influencer ile karşılaşıyorsunuz.

Influencer kelimesinin köküne baktığımız zaman “etkileyen kişi” anlamı ortaya çıkıyor. Bu kişiler sosyal medya hesaplarında büyük kitlelere hitap ederler. Özellikle bu kişilerin takipçi sayıları oldukça fazladır. Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalar bizlere gösteriyor ki, dünya üzerinde 3.5 milyardan fazla insan sosyal medya kullanıyor.

Influencer’lık yapanlar bu kadar sosyal medya kullanıcısının içerisinde büyük rol oynuyor. Influencer’lar gönderileri ve dedikleri ile beraber takipçilerini çok kolay etkileyebiliyorlar. Bu yüzden büyük markalar bu kişilerden reklam için anlaşma sağlıyor. Böylece reklam vermek isteyen markaların ürünleri kısa süre içerisinde büyük kitlelere ulaşıyor.

Takipçi Sayılarına Göre Influencer Türleri

Mega-Influencer

Bu Influencer türünün takipçi sayısı diğer türlere göre oldukça fazladır. Mega Influencer’ların takipçi sayısı en yüksek seviyededir. Özellikle bu Influencer’ların takipçi sayısı 1 milyondan daha fazladır. Böylece çok büyük bir bölüme hitap ederler.

Mega-Influencer’lar, genellikle sporcu, şarkıcı, sanatçı ve ünlü kişilerdir. Bu durum iki farklı ortamda çalışılarak elde ediliyor. Ancak bazı Mega Influencer’lar sadece sosyal medya üzerinde çalışarak bu kadar takipçi sayısına ulaşmıştır.

Makro-Influencer

Makro-Influencer’lar, Mega-Influencer’lardan bir tık aşağıda bulunuyor ve genellikle Influencer Marketing denilen pazarlama olayını daha fazla gerçekleştiriyorlar. 40.000 ila 1 milyon arasında takipçisi bulunan kişiler bu sınıf içerisinde yer alıyor.

Özellikle Makro Influencer’lar, birçok ürünü takipçileri ile paylaşarak markalar adına çalışıyorlar. Bu tür Influencer’ların takipçileri doğal olduğu için tanıttıkları ürün kolaylıkla fark ediliyor.

Mikro-Influencer

Mikro-Influencer’ların herhangi bir sosyal medya platformunda 1.000 ila 40.000 arasında takipçisi olması gerekmektedir. Bu kişiler, herhangi bir şirket kendileriyle iletişime geçene kadar o şirketten haberdar bile olmayabilirler.

Takipçi sayılarının az olması, tanıtacakları ürünü seçmelerine olanak sağlar. Şöyle ki alakasız bir ürün tanıttıkları zaman takipçi sayılarında düşüş yaşıyabilirler.

İçeriklere Göre Influencer Türleri

Blog

Bloggerlar ve sosyal medyadaki Influencer’lar, takipçileriyle en otantik ve en aktif ilişkiye sahip kesimdir. Markalar bunu geç de olsa fark etmeye başladılar ve bloggerlara da yatırım yapmaya başladılar. Influencer pazarlama sektörüne son zamanlarda dahil olan bloglar oldukça dikkat çekmeye başladı. Eğer bir marka popüler ve iyi bir blogger ile anlaşabilirse, bloggerı destekleyenler markanın ürününü denemek isteyeceklerdir.

Influencer işi yapan bloggerlar, günümüzde hemen hemen her konuyla ilgili blog yazmaktadırlar. Özellikle bloggerlar, hem takipçileri tarafından hem de markalar tarafından saygı ile karşılaşıyor. Aynı zamanda bloggerlar takipçileri ile sürekli iletişim halinde oluyor.

YouTuber

Dünyanın her yerinde görülen ve Türkiye’de de oldukça yaygın olan YouTuberlık, markaların da gözdesi durumunda. Özellikle son yıllarda fazlasıyla kitle toplayan YouTube, markaların çok daha fazla kişiyle etkileşime geçebilmesini sağlıyor.

İçerik üreticileri YouTube üzerinde çok daha fazla takipçi elde edebiliyor. Bu platformda bir kişinin abone sayısı düşük olsa bile izlenme sayıları oldukça yüksek olabiliyor. Bunun sebebi de bir kişiyi takip eden ve izleyen kişilerin bazıları abone olmak yerine yalnızca izleyip geçiyor. Yine de etkileşim sayısı daha çok olduğu için YouTube markalar için güzel bir platform.

Sosyal Medya

Sosyal medyayı kullanan Influencer’lar ise günlük hayatta en çok karşımıza çıkan Influencer’lardır. Genellikle Instagram ve Twitter üzerinde aktif olan bu kişiler, aynı anda milyonlarca kişi ile iletişime geçebilir.

Aynı zamanda sosyal medyada Influencer olarak aktif olmak, YouTube ile bloggerlara oranla daha pratiktir. İçerik üretmek için çok fazla zaman harcamalarına gerek yoktur.

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