İngiltere’de Eylül ayında 50.000’den fazla elektrikli otomobil satıldı

Eylül, elektrikli otomobil satışları için küresel bir artış gördü ve trend İngiltere için de farklı değildi. Satışlar geçen yıla göre arttı, ancak rakamlar COVID öncesi 2019 seviyesine henüz ulaşmadı.

İngiltere pazarı oldukça ilginç, Eylül, yeni otomobil satışları söz konusu olduğunda Mart’tan sonra ikinci en iyi ay. Plakalar, aracın ilk tescil yılını gösteren numaralarla düzenlenir ve bu numaralar yılda iki kez değişir – 1 Mart ve 1 Eylül’de Temmuz veya Ağustos’ta araba alabilecek birçok kişi Eylül’e kadar beklemeyi tercih eder. “daha yeni” bir araba kullanın – bu bir İngiliz işidir.

Araç Tipi Eylül 2022 Eylül 2021 % Değişim Pazar Payı 2022 Pazar Payı 2021 Dizel 10,330 10,658 -3.1% 4.6% 5.0% Benzin 91,679 94,314 -2.8% 40.7% 43.8% MHEV Dizel 8,581 11,448 -25% 3.8% 5.3% MHV Benzin 35,194 27,326 +28.8% 15.6% 12.7% BEV 38,116 32,721 +16.5% 16.9% 15.2% PHEV 12,281 13,884 -11.5% 5.5% 6.4% HEV 29,088 24,961 +16.5% 12.9% 11.6%

Eylül ayında İngiltere’de 50.397 adet plug-in elektrikli otomobil tescil edildi ve bu tüm otomobil satışlarının %21,6’sını temsil ediyor. Pille çalışan elektrikli otomobiller, bunların 38.116’sını veya kayıtlı tüm otomobillerin yaklaşık %17’sini oluşturuyor. Plug-in hibrit otomobiller, geçen yılın aynı dönemine göre %12 daha az olan 12.281 satış kaydetti.

Eylül, plug-in hibrit otomobil satışlarında düşüşle art arda yedinci ay olurken, BEV satışları yükselmeye devam ediyor.

Araç Tipi Eylül 2022 Eylül 2021 % Değişim Pazar payı 2022 Pazar payı 2021 Dizel 67.023 117.605 -%43 %5,5 %8,9 Benzin 525.799 621.598 -%15,4 %43,5 %47,2 MHEV Dizel 56.058 85.171 -%34,2 %4,6 %6.5 MHV Benzin 167.486 159.776 +4.8% %13.9 %12.1 BEV 175.614 125.141 +%40.3 %14.5 %9.5 PHEV 73.961 87.040 – %15 %6.1 %6.6 HEV 142.427 120.283 +%18,4 %11.8 %9.1

Bu yıl şimdiye kadar İngiltere 175.614 adet tamamen elektrikli otomobil satarak pazarın toplam payını %14,5’e çıkardı. Plug-in hibritler, pazarın %6,1’ini temsil eden 73.961 adet sattı, ancak net %15’lik bir düşüş yaşıyorlar.

İlk plug-in elektrikli otomobiller 2010 yılında İngiltere’de satıldı ve o zamandan beri hibrit ve tamamen elektrikli araçların toplu satışı tam olarak 1.002.157 adede ulaştı.

Eylül ayında en çok satan otomobiller Nissan Qashqai PHEV ve Tesla Model Y oldu.

Eylül 2022 Satılan birimler Sene başından beri Satılan birimler Nissan Qashqai 9,311 Opel Corsa 29,342 Tesla Model Y 8.315 Nissan Qashqai 29.334 VW Polo 6.476 Ford Puma 27.680 Kia Sportage 5107 MİNİ 23.161 Ford Fiesta 4,570 Hyundai Tucson 22.688 Ford Kuga 4,520 Ford Kuga 20.858 Kia Niro 3.861 Tesla Model Y 20.654 Hyundai Tucson 3.776 Kia Niro 20.096 VW T-Roc 3.512 VW Golf 19.344

Hafif ticari araçlar, geçen yıl Eylül ayına göre %70’lik bir artışla 1.550 adet tamamen elektrikli kamyonet sattı. Vauxhall (Opel), şu anda Vivaro ve Combo elektrikli kamyonetleriyle öncülük ediyor ancak Ford elektrikli kamyonetlerini satmaya başladığında denge değişecek.