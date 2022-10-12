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İngiltere’de Eylül ayında 50.000’den fazla elektrikli otomobil satıldı

Eylül ayında, Birleşik Krallık'ta yeni binek araç kayıtları bir önceki yıla göre %4,6 artarak 225,269'a yükseldi, ancak pandemi öncesi seviyelerin %34 altında kaldı.

Ahmet Ekinler

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İngiltere'de Eylül ayında 50.000'den fazla elektrikli otomobil satıldı

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Eylül, elektrikli otomobil satışları için küresel bir artış gördü ve trend İngiltere için de farklı değildi. Satışlar geçen yıla göre arttı, ancak rakamlar COVID öncesi 2019 seviyesine henüz ulaşmadı.

İngiltere pazarı oldukça ilginç, Eylül, yeni otomobil satışları söz konusu olduğunda Mart’tan sonra ikinci en iyi ay. Plakalar, aracın ilk tescil yılını gösteren numaralarla düzenlenir ve bu numaralar yılda iki kez değişir – 1 Mart ve 1 Eylül’de Temmuz veya Ağustos’ta araba alabilecek birçok kişi Eylül’e kadar beklemeyi tercih eder. “daha yeni” bir araba kullanın – bu bir İngiliz işidir.

Araç TipiEylül 2022Eylül 2021% DeğişimPazar Payı 2022Pazar Payı 2021
Dizel10,33010,658-3.1%4.6%5.0%
Benzin91,67994,314-2.8%40.7%43.8%
MHEV Dizel8,58111,448-25%3.8%5.3%
MHV Benzin35,19427,326+28.8%15.6%12.7%
BEV38,11632,721+16.5%16.9%15.2%
PHEV12,28113,884-11.5%5.5%6.4%
HEV29,08824,961+16.5%12.9%11.6%

Eylül ayında İngiltere’de 50.397 adet plug-in elektrikli otomobil tescil edildi ve bu tüm otomobil satışlarının %21,6’sını temsil ediyor. Pille çalışan elektrikli otomobiller, bunların 38.116’sını veya kayıtlı tüm otomobillerin yaklaşık %17’sini oluşturuyor. Plug-in hibrit otomobiller, geçen yılın aynı dönemine göre %12 daha az olan 12.281 satış kaydetti.

Eylül, plug-in hibrit otomobil satışlarında düşüşle art arda yedinci ay olurken, BEV satışları yükselmeye devam ediyor.

Araç TipiEylül 2022Eylül 2021% DeğişimPazar payı 2022Pazar payı 2021
Dizel67.023117.605-%43%5,5%8,9
Benzin525.799621.598-%15,4%43,5%47,2
MHEV Dizel56.05885.171-%34,2%4,6%6.5
MHV Benzin167.486159.776+4.8%%13.9%12.1
BEV175.614125.141+%40.3%14.5%9.5
PHEV73.96187.040– %15%6.1%6.6
HEV142.427120.283+%18,4%11.8%9.1

Bu yıl şimdiye kadar İngiltere 175.614 adet tamamen elektrikli otomobil satarak pazarın toplam payını %14,5’e çıkardı. Plug-in hibritler, pazarın %6,1’ini temsil eden 73.961 adet sattı, ancak net %15’lik bir düşüş yaşıyorlar.

İlk plug-in elektrikli otomobiller 2010 yılında İngiltere’de satıldı ve o zamandan beri hibrit ve tamamen elektrikli araçların toplu satışı tam olarak 1.002.157 adede ulaştı.

Eylül ayında en çok satan otomobiller Nissan Qashqai PHEV ve Tesla Model Y oldu.

Eylül 2022Satılan birimlerSene başından beriSatılan birimler
Nissan Qashqai9,311Opel Corsa29,342
Tesla Model Y8.315Nissan Qashqai29.334
VW Polo6.476Ford Puma27.680
Kia Sportage5107MİNİ23.161
Ford Fiesta4,570Hyundai Tucson22.688
Ford Kuga4,520Ford Kuga20.858
Kia Niro3.861Tesla Model Y20.654
Hyundai Tucson3.776Kia Niro20.096
VW T-Roc3.512VW Golf19.344

Hafif ticari araçlar, geçen yıl Eylül ayına göre %70’lik bir artışla 1.550 adet tamamen elektrikli kamyonet sattı. Vauxhall (Opel), şu anda Vivaro ve Combo elektrikli kamyonetleriyle öncülük ediyor ancak Ford elektrikli kamyonetlerini satmaya başladığında denge değişecek.

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KaynakArenaev

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