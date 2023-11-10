Inside Out 2 İlk Fragmanı Geldi, Film Ne Zaman Vizyona Girecek?

Yapımcılığını Pixar Animation Studios’un yaptığı Inside Out’un devam filmi 2024 yılı Haziran’ında vizyona girecek. Beğenilen animasyon serisinin 2’si yüz binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Pixar’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilk fragman da bunu doğrular nitelikte, paylaşımın üzerinden 1 gün geçmeden sadece Twitter da (X), 5 milyona yakın izlendi. Pixar’ın tüm sosyal medya hesaplarındaki izlenme rakamı toplamı ise 10 milyonu aştı. Inside Out 2 ilk fragmanı genel olarak beğenildi.

Inside Out 2 İlk Fragmanı Geldi

İlki 2015 yılında çıkan ve 857 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden 3 boyutlu bilgisayar animasyonu komedi-drama filmi Inside Out; hem izleyenlerce hem de eleştirmenlerce çok beğenilince ikincisi için çalışmalara başlanmıştı. 73. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Animasyon Film ödülünü kazanan Inside Out’un (Ters Yüz) devam serisinden ilk tanıtım videosu geldi.

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Pixar Animation Studios resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda; “İşler karışıyor! Disney ve Pixar’ın #InsideOut2 yapımı yepyeni duygularıyla Haziran 2024’te sinemalara geliyor!” ifadeleri kullanıldı. İşte Ters Yüz 2’nin ilk tanıtım filmi:

🚧Things are getting messy🚧



Disney and Pixar's #InsideOut2 is coming to theaters June 2024 with brand new emotions! pic.twitter.com/7DZyf95xcb — Pixar (@Pixar) November 9, 2023

Inside Out 2 Nasıl, İlki Kadar Güzel Olacak Mı?

Ters Yüz’ün ilk filmi o kadar beğenilmişti ki, 2015 yılından bu yana serinin devam filminin gelmesi için Pixar Studios’a yoğun bir kamuoyu baskısı mevcuttu. Bununla birlikte, Pixar Studios’un son dönemde bazı yapımlarda başarısız olması, izleyicilerin Ters Yüz 2 için de şüpheye düşmelerine neden oldu. Inside Out 2 yorumları için sosyal mecrada görüşlerini belirten serinin hayranlarının fikirlerine göz atalım:

“Devam filmi çekilecek mükemmel bir film. Farklı yaşlar, farklı duygular. Umarım bu da ilk film kadar iyidir!”

“Pixar son dönemde yaratıcılığını kaybetmiş gibi görünüyor. Beni utandırmalarını umuyorum. Zira Inside Out, berbat edilemeyecek kadar iyi bir yapım.”

“Teaser fragmanı güzel görünüyor, film de bu kısa kesinti kadar iyiyse direkt sinemada izlenir. İlk filmin gişe başarısını geçebilir. Serinin devam edip etmemesi noktasında da bu film önemli bir karar noktası olacaktır.”

“Ters Yüz ilki çıktığından beri ikincisini bekliyordum ama Pixar son zamanlarda o kadar çok iş batırdı ki, umarım bunu da berbat etmemişlerdir diyor insan… Inside Out 2 ilk fragmanı ile beni heyecanlandırdı ama bakalım, inşallah boşa çıkmaz.”