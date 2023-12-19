Insomniac Games Verileri Ele Geçirildi, 2030’a Kadar Projeksiyon Sızdırıldı

Popüler oyun Marvel Spider Man’in yaratıcısı Insomniac Games hackerların eline düştü. Insomniac Games verileri ele geçirildi; şirket verilerini ele geçiren hackerlar, bu bilgileri yaymamak için, 1 hafta içerisinde 50 BTC yahut 2 milyon dolar kadar para istediler. Insomniac Games sahibi Sony Interactive Entertaintment ödemeyi kabul etmeyince olanlar oldu; 2030’a kadar olan projeksiyon internete sızdırıldı.

Insomniac Games Verileri Ele Geçirildi

Insomniac Games verilerini ele geçiren hackerlar yaklaşık 1,67 Terabyte’lık veriyi internete sızdırdı. Bu verilerin arasında henüz tanıtımı yapılmamış oyunlardan, çıkış tarihi açıklanmayan projelere kadar pek çok önemli bilgi yer alıyor.

Fidyeci grup, çıkması dört gözle beklenen Marvel’s Wolverine oyununun birtakım video ve görsellerini, henüz duyurulmamış yeni karakterleri, senaryosunu, oyunun tam kadrosunu, çıkış tarihi ve ön yüklenebilir bir videosu da dahil olmak üzere pek çok veriyi internete yaymış durumda. Bunların yanı sıra şirket çalışanlarının listesi, kişisel veriler, Insomniac Games’in 2033 yılına kadar olan yayın listesi de sızdırılan bilgiler arasında.

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1,3 milyonu aşkın veriyi içeren belgeler arasında henüz hayata geçirilmemiş Marvel ve Sony imzalı bir sözleşme de yer alıyor. Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sony, şirketin başka bir bölümünün bu hackten etkilenmediğini vurgulayarak, konunun araştırıldığına yönelik söylemlerde bulundu. Ancak internete yayılan Marvel’s Wolverine bilgilerine ilişkin Sony ve Insomniac Games’ten henüz açıklama gelmedi.

Sızdırılan Insomniac Games Oyun Listesi

İnternete sızdırılan veriler arasında şirketin 2032 yılına kadar planladığı oyunların listesi yer alıyor. Bunlar; 2025 yılında Marvel’s Venom, 2026 yılında Marvel’s Wolverine, 2028 yılında Marvel’s Spider-Man 3, 2029 yılında yeni Ratchet & Clank, 2030 yılında Marvel’s X-Men ve 2031 ile 2032 yıllarında ise isimsiz bir oyun, şeklinde. Bunlar sızan veriler ancak şirketin bu listeyi değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor.

İnternete yayılan verilerde 2035 yılına kadar olan bir yol haritası bulunmakta. Bu yol haritası X-Men oyunları ile birlikte 2035 yılındaki yeni bir IP oyununu da barındırıyor. Sızıntılara göre Insomniac çok oyunculu projelere de sahip. Bu kapsamda ise 2024 yılında Spider-Man 2 Online, 2026’da Wolverine Online ve 2028’de de online X-Men oyunları planlanıyor.

Insomniac Games’in sızan bilgileri arasında X-Men lisans şartları da detaylı bir şekilde mevcut. Bu kapsamda oyunların geliştirme bütçesi olarak 120 milyon dolar; pazarlama kısmına ise 30’ar milyon dolar bütçe belirlenmiş durumda. Bahse konu X- Men oyunlarının ise önce PlayStation’da akabinde ise PC’de yayımlanması planlanmış.

Sızıntılar arasında Spider – Man 3 hakkında da bilgiler yer alıyor. Spider – Man 3’ün iki bölüm şeklinde çıkarılması düşünülmüş. Bu kapsamda ise Spider – Man 3’ün ilk partın 2027, ikinci partın ise 2028 tatil sezonunda yayımlanması planlanıyor.