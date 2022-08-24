Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. Instagram, sohbet sırasında ve mesajlar bölümünde kullanıcıların aktiflik durumunu kapatmayı sağlayan bir özelliğe sahip. Bugünkü yazımızda sizlere Instagram Aktiflik Kapatma yolları hakkında bilgi vereceğiz.

Instagram’ın dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Instagram, kullanıcılarını mutlu etmek için düzenli olarak bir güncelleme yayınlıyor. Bununla beraber birçok özellikte kullanıcıların kullanım deneyimini daha iyi hale getiriyor. Instagram her ne kadar sosyal medya uygulaması olsa da, içerisinde mesajlaşma bölümü de yer alıyor.

Instagram mesajlaşma ve sohbet sırasında kullanıcıların aktiflik durumunu gösterebiliyor. Bu durum sayesinde sohbette ki kişinin ne zaman aktif olduğunu ve halen aktif mi sorularına cevap bulabiliyoruz. Sizde aktiflik özelliği kapatırsanız, karşınızdaki kişiler sizin aktiflik durumunu göremediği gibi sizlerde karşınızda ki insanın aktiflik durumunu göremezsiniz.

Instagram Aktiflik Kapatma Nasıl Yapılır?

Android Telefonda Instagram Aktiflik Kapatma

Instagram mobil uygulamasını açın.

Profil sayfasını açın.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun.

Gizlilik sayfasını açın.

Hareket Durumu seçeneğine dokunun.

Hareket Durumunu Göster seçeneğini pasif hale getirin.

iOS Telefonda Instagram Aktiflik Kapatma

Instagram mobil uygulamasını açın.

Profil sayfasını açın.

Sağ üst köşedeki alt alta üç çizgi butonuna dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun.

Gizlilik sayfasını açın.

Hareket Durumu seçeneğine dokunun.

Hareket Durumunu Göster seçeneğini pasif hale getirin.

Bilgisayarda Instagram Aktiflik Kapatma

Instagram sayfasına gidin.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın.

Ayarlar sayfasını açın.

Gizlilik ve Güvenlik sayfasını açın.

Hareket Durumunu Göster seçeneğindeki onayı kaldırın.

Yukarıda anlattığımız yollardan size en uygun olanını seçip uygulayabilirsiniz. Bu yöntemin aktifliğini kapattığınız yerden aynı şekilde tekrar aktif edebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra unutmamalısınız ki, karşınızdaki insan sizi göremediği gibi sizde onların aktifliğini göremezsiniz.

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