Instagram Fotoğraflarımı Kaydedenleri Görme Mümkün mü?

Bugün sizlere instagram fotoğraflarımı kaydedenleri görmek mümkün mü açıklayacağız. Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformu instagramda birçok fotoğraf ve gönderi paylaşıyoruz bunun yanında fotoğraflarınızı aileniz veya sevdikleriniz hatıra amaçlı kendi profillerine kaydedebiliyorlar. Fakat yabancı kişilerde fotoğraflarınızı kaydedebilir. Gelelim fotoğrafları kaydedenleri görmek mümkün mü?

Instagram gönderi kaydeden kişilerin sayısının görülebildiğini ancak bu kişilerin kimler olduğunu görmenin mümkün değildir. Bu nedenle, size bu vaadi sunan hiçbir site veya uygulamaya güvenmemeniz gerektiğini, sonuçları doğru gösterse dahi şifre ve diğer bilgilerinize erişebileceklerini unutmayın. Hesabınızın güvenliği için hiçbir uygulamada şifrenizi paylaşmayın.

Fakat instagramda fotoğraflarınızı kaç kişi kaydettiyse görmeniz mümkün. Şu şekilde görebilirsiniz;

Instagram gönderimizi kaydedenleri görmek için herhangi bir gönderimize giriş yapıyoruz. (Ancak bu gönderinin işletme profili yapıldıktan sonra paylaşılması gerektiğini unutmayın.) Gönderimize giriş yapıktan sonra resim veya videonun altında çıkan “istatistikleri gör” butonuna tıklıyoruz ve butona tıkladıktan sonra karşımıza bu gönderimizi kaç kişinin kaydettiği ayrıca kaç kişinin görüntüleyip kaç kişinin etkileşim halinde olduğuna kadar birçok ayrıntıyı burada bulabilir ve inceleyerek kendinize plan program çıkartabilirsiniz. ”Unutmayın sadece sizlere sayısal olarak veri sağlar.”

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