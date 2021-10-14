İnstagram Hesap Dondurma 2021 (Linkli) (Adım Adım)

Instagram, 2010 yılında oluşturulan ve 2012 yılında Facebook tarafından satın alınan ücretsiz bir fotoğraf ve video paylaşım sosyal ağıdır. Başlangıcından bu yana Instagram çeşitli küçük veya büyük dönüşümler geçirdi ve şu anda en popüler ve kullanılan sosyal ağlardan biri.

Instagramı kullanmak gibi dondurmak ya da hesabınızı silmek de zaruri bir ihtiyaçtır. Özellikle çeşitli sebeplerden dolayı kullanıcılar zaman zaman hesaplarından kurtulmak isterler. Ancak hesaplarının ulaşılmaz bir hale gelmesini istemelerinin yanında hesaplarında bulunan hiçbir verinin kaybolmamasını isterler. İnstagram hesap dondurma işlemi tam da bu tarz kullanımlar ve istekler için oldukça uygun ve kullanışlı bir yöntemdir. Bu sayede hesabınızın içinde bulunan hiçbir bilgi, fotoğraf, video ve arkadaş listesi kaybolmadan hesabınızı daha sonra tekrar kullanabilmek üzere dondurmuş olursunuz.

Hesap dondurma işlemi genel olarak basit bir işlem gibi gözükse de bazı ince ayrıntılar ile zor bir hale gelebilir. Hesabınızı doğru bir şekilde dondurabilmek ve hiçbir bilginizin kaybolmamasını sağlayabilmek için doğru işlemleri doğru bir sıra ile yapmanız gerekmektedir. Bu yüzden insanlar internette bu konu hakkında araştırmalar yaparak yanlış bir şey yapmaktan kaçınmaktadırlar. Biz de sizlere bu yazımızda en doğru şekilde instagram hesabınızı nasıl dondurabileceğinizi anlatacak ve sizleri en kolay şekilde yönlendirmeye çalışacağız.

Instagram platformu, her geçen gün kullanıcılar arasında popüler hale gelen bir sosyal medya kanalı haline geliyor. Bunun en büyük etkeni ise Instagram uygulamasının görsel öğeler, fotoğraflar, videolar ve hikayelerle paylaşıldığı sosyal medya platformu olmasıdır. Kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılmaya devam eden Instagram’da bazı kullanıcılar, uygulamadan sıkılıp ya da çeşitli farklı sebepler yüzünden hesaplarını kapatıp belirli bir süre sonra tekrar açmak istiyor.

Hayatımızda önemli bir uygulama haline gelen ve bazıları için bir gelir kaynağı olan sosyal medya platformu Instagram’ı kullanmaya biraz ara vermek isteyebiliriz.

Platformdaki dondurma işlemi, hesabınızı geçici olarak devre dışı bıraktığınız anlamına gelir. Bir süre ara vermek ve etrafınızdaki bildirimlerden, can sıkıcı ve yorucu paylaşımlarından uzak durmak istiyorsanız Instagram dondurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Başka bir deyişle, hesabınızı geçici olarak kapatabilir veya askıya alabilirsiniz. Bu nedenle, tüm gönderileriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz gizli kalacak ve siz hesaplarına yeniden girene kadar hiçbir kullanıcıya gösterilmeyecektir.

Yazımızda Instagram’ı nasıl donduracağınızı, instagram hesap dondurma, instagram dondurma, instagram dondurma linki, hesap dondurma instagram, instagram hesap dondurma linki, instagram geçici kapatma konularını sizler için adım adım anlatıyoruz. Hesabınızı tamamen silmek yerine geçici olarak nasıl donduracağınızı anlatalım.

Instagram nasıl dondurulur?

Instagram hesabınızla oturum açın.

Sağ alttaki profil bölümüne dokunun.

Sol üstteki dişli simgesine tıklayın.

“Profili Düzenle” seçeneğine dokunun.

“Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğine dokunun.

Sayfanın sorduğu soruları cevaplayın.

“Hesabı Geçici Olarak Kapat” düğmesine dokunun.

Öncelikle buraya tıklayarak yönlendirildiğiniz sayfaya gitmeniz gerekiyor. Instagram hesap dondurma linki olan bu link ile işleminizi gerçekleştirmek için uygulamayı mobil cihazınızda açmamalısınız. Kullanıcılar bilgisayarları veya mobil tarayıcı hizmeti ile bu adrese gidebilirler. Gideceğiniz adresteki ekrandaki önerilere uymalısınız. Şifrenizi girerek hesabınızı açabilir ve ekranın alt kısmındaki “hesabı geçici olarak kapat” butonuna basabilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici bir şekilde dondurduğunuz zaman hesabınızın kapalı kaldığı süre boyunca platformda bulunan gönderileriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz gizli kalacak ancak silinmeyecektir. Gönderileriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz, giriş yaptığınızda ve hesabınızı tekrar etkinleştirdiğinizde kullanılabilir hale gelecektir.

Instagram Hesabı Dondurma Detaylı

Instagram hesabınızla oturum açın.

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek Instagram web sayfasından hesabınıza giriş sağlayın. Sağ alttaki profil simgesine dokunarak profilinize gidin. Profil kısmına tıkladıktan sonra, sol üst köşede bulunan dişli simgesine tıklayın.

“Profili Düzenle”ye dokunun.

Bu aşamadan sonra açılan sayfada “Profili Düzenle” seçeneğine tıklayarak devam edin. Sayfanın en alt kısmına kadar ilerleyin ve ardından “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğine tıklayın. Instagram’ın sorduğu “Hesabını neden kapatıyorsun” sorusuna cevap verdikten sonra hesap şifrenizi girin. Hesabınızı dondurmak için son olarak Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklayın.

Instagram hesap dondurma işlemini 7 günde bir yapabilirsiniz. Dondurmuş olduğunuz hesabınızı tekrar aktif hale getirmek için hesaba giriş yapmanız yeterli olacaktır. Geçici olarak kapattığınız hesabınızı açamazsınız, birkaç saat beklemeniz gerekir. Hesabınıza ilk giriş yaptığınızda profiliniz boş olabilir ve takip ve takipçi sayınız görüntülenmeyebilir. Sadece gönderi sayınızı görebilirsiniz. Bu durumda panik yapmayın çünkü bir süre sonra bu durum düzelecektir.

Instagram Hesabınızı Dondururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Instagram hesabınızı kapattıktan sonra 24 saat içinde yeniden etkinleştiremezsiniz. Giriş yapmaya çalıştığınızda şifre hatası ile karşılaşırsınız. Ayrıca bilgisayarınız üzerinden giriş yapmaya çalışıyorsanız hesabınıza giriş yapamazsınız, instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar aktif hale getirmek için telefon üzerinden giriş yapmanız gerekiyor.

Unutmamanız gereken bir diğer bilgi ise hesabınızı dondurup tekrar açtığınızda paylaştığınız tüm fotoğraf ya da videoların ilk başta eski haline gelmeyebileceğidir. Bunun için 1- 2 gün bekleyerek eski paylaşımlarınıza tekrar ulaşabilirsiniz. Bu basit işlemlerle Instagram hesabınızı dondurabilir veya kalıcı olarak silebilirsiniz.