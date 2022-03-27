Instagram Hikayesine Sesli Yanıt Verme Geliyor!

Günümüzün en büyük sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram, hikayelere sesli yanıt vermeye olanak sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Özellikle yeni gelen birçok özellik ile beraber artık Instagram hikayelerini beğenebiliyorduk. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılarından olumlu geri dönüş alan Instagram, hikayeye yanıt vermeyi sevenler için yeni çalışmalara başladı.

İnternet dünyasının giderek genişlemesinden dolayı her türlü sosyal medya platformunda birçok sızıntı haberi ile karşılaşıyoruz. Bugünlerde hem Meta hem de Microsoft gibi büyük şirketlerin test aşamasında olan yeniliklerini Reddit, Twitter vb. sitelerde sızıntıları yer alıyor.

Instagram üzerine gelecek olan yeni özellik ise hikayelere sesli bir şekilde yanıt vermemizi sağlıyor. Bu yeni özellik sayesinde hem yazılı hem de sesli bir şekilde takip ettiğimiz insanların hikayelerine yanıt verebileceğiz. Şu an için yeni geliştirilen bu özelliğin hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Ancak kısa süre içerisinde bir açıklanma yapılması bekleniyor.

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