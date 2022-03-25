Reddit, Yeni Video Özelliğini Duyurdu!

Büyük sosyal medya platformlarından Reddit, TikTok benzeri özelliğiyle video paylaşımına yenilik getirecek.

Instagram, Facebook ve YouTube gibi uygulamaların TikTok ile oluşan rekabetine Reddit platformu da katıldı. Geçen ay yeni özelliği olan keşfet özelliğini duyuran Reddit, şimdide de TikTok Duet özelliğine benzer bir özelliği getirmeyi hedefliyor.

Reddit, içerisinde yer alan kullanıcılar siyasetten tarihe birçok konu üzerinde tartışma yapıyor. Ayrıca Reddit üzerinde video paylaşımı da yapılabiliyor. Bu özellik maalesef mesajlaşırken kullanılamıyordu. Yeni gelecek özellik ile beraber mesajlaşırken de video ile cevap verebileceksiniz.

Reddit, geliştirdi yeni özellik ile beraber çekilen bir videoyu kendi çektiğiniz bir video ile tek karede birleştirmeye olanak sağlayacak. Böylece mesajlarda istediğiniz gibi çektiğiniz videoları kullanabileceksiniz.

Bu özelliğin hayata geçmesi için Reddit temiz bir araştırma yapıyor. Eğer olumlu geri dönüşler alabilirlerse kısa süre içerisinde kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek.

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