Instagram Hikayesine Gizli Bakma Yolları

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Özellikle içerisinde bulunan story bölümü günümüzde insanların en çok kullandığı özellik olarak karşımıza çıkıyor. Birçok insan gizli yolları kullanarak Instagram hikayesine bakma yollarını arıyor. Instagram hikayeleri, 24 saat boyunca profilinizde kalan ve takipçilerinizin görebildiği bir Instagram özelliğidir. Instagram hikayelerinde genellikle günün güzel anları, şarkılar ve olayları paylaşırız.

Instagram’da hikayeye gizlice bakmak ister misiniz? Yılın Stalker’ı olmak için gizli gizli gönderilerde gezmek yetmez. Üstüne hikayelerde de gizli gizli gezmeli kişinin Instagram hikayesine gizlice bakmalısınız. Hemde o sizin baktığınızı görmeden.

Instagram hikayesini gizlice izlemenin farklı yolunu sizlerle paylaşacağız. Bu yöntemlerden biri internet sitesi üzerinden, diğeri uygulama ile diğeri ise Chrome eklentisi ile hikayelere gizliden bakmamızı sağlayacak.

Web Sitesi ile Instagram Hikayeye Gizlice Bakma

Bunun için önümüzde bir çok web sitesi var. Çoğu iş görüyor da. Ama bizim size önerimiz Instadp isimli web sitesi. Kullanımı ise oldukça kolay.

Instadp web sitesine gidin. Karşınıza gelen arama alanına hikayesini gizlice incelemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın ve aratın. “Continue” yani devam düğmesine tıklayın. Alt alta bütün hikayelerini görebilir ve hatta indirebilirsiniz. Ayrıca profilini izlediğiniz kişinin profil alanından sergilediği diğer hikayeleri de gizlice görebilirsiniz.

Uygulama ile Instagram Hikayeye Gizlice Bakma

Aynı şekilde uygulama sektöründe de Instagram hikayelerine gizlice bakmanıza yarayan bir çok uygulama var. Bizim önerimiz tabi ki fazla reklam olmayan ve kullanım kolaylığı ile sizi yormayacak olan StorySaver uygulaması. Uygulamada gizlice hikayelere bakabildiğiniz gibi hikayeleri de rahatlıkla indirebiliyorsunuz ve oldukça kolay bir kullanımı var.

StorySaver uygulamasını indirim. Android – İOS Uygulamayı açın ve giriş yapın. Hikayesini gizlice bakmak istediğin kişinin kullanıcı adını yukarıdaki arama alanına yazın. Kullanıcıya dokunun ve paylaşmış olduğu hikayeyi görün. Dilerseniz indirebilirsiniz.

Bu uygulamaya ek olarak Play store’da ve Apple Store’da bir çok uygulama bulabilirsiniz. Unutmayın Instagram sürekli güncellenen bir mecra, bir sonraki güncellemede bu yöntemler işe yaramayabilir. Bunun için öncelikle bu yöntemleri arkadaşınızın Instagram hesabı üzerinde deneyin. Sonra stalklamak istediğiniz kişi için denersiniz.

Ayrıca bkz: Instagram’da Kapalı Hesapları Görme Uygulamaları