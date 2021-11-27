Instagram İngilizce Oldu Ne Yapabilirim?

Bugün sizlere Instagram ingilizce oldu ne yapabilirim sorusuna yanıt vereceğiz. Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf uygulaması Instagram’da bir süredir boy gösteren dil sorunu ile ilgili binlerce sorgulama gerçekleştiriyor. Özellikle belirli yaşın üzerini geçen kullanıcılar teknoloji konusunda eğer hakim değilse Instagram ingilizce oldu ne yapabilirim sorusunda zorlanabiliyorlar.

Instagram kendini yenilemek istediğinde, yeni bir yenilik çıkardığında bunu aktif etmek için güncelleme yapar. Son günlerde güncelleme sonrası Instagram’ın dil ayarları bozuldu. Dil ayarı Türkçeden İngilizceye geçti.Bu sebeple Instagram dil sorunu ortaya çıktı.

Instagramınız ingilizce olduysa şu adımları takip edebilirsiniz;

Instagram profilinize giriş yaparak ”ayarlar” kısmına girin

Buradan ”dil ayarları” seçeneğine tıklayın

Açılan dil seçeneklerinden istediğiniz dile tıklayın

Dili işaretleyip kaydedin

İphone (iOS) Dil Ayarları Nasıl Değiştirilir?

İOS işletim sistemine sahip İphone, iPad gibi mobil cihazlarda, dil ayarlarını değiştirmek için; ana menüden ayarlar kısmında girin. Telefonunuzun dili de İngilizce olmuşsa, ayarlar kısmını settings bölümünden yaparsınız. Burada general (genel) kısmına dokunup, onun altında dil (language) sekmesine dokunun. Diller içinde Türkçeyi bulup tıklayın. Tamam dedikten sonra artık telefonunuzun dil ayarını Türkçeye çevirmiş olursunuz.

Sadece instagram dili İngilizce olduysa bu durumda, hesabınıza giriş yapın. Profilde sağ üst köşede yer alan alt alta üç çizgiye tıklayın. Açılan ekranda sağ en alt köşede yer alan settings (ayarlar) sekmesini tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda

account (hesap) seçeneğine dokunun. Sonrasında gelen ekrandaki language (dil) seçeneğine dokunun. Dil seçeneğini tıkladığınızda karşınıza dil alternatifleri gelir. Burada Turkish Türkçeyi bulup tıklayın. Böylece Instagram diliniz İngilizceden Türkçeye dönmüş olur.

Android Dil Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Android telefonlarda dil ayarlarını değiştirmek için ise Instagram hesabınıza giriş yapın. Çark şeklindeki ayarlar seçeneğinden language kısmına gelin. Bu bölümden Türkçeyi seçerek dil değiştirme işlemini sonlandırabilirsiniz.

Instagram hangi dilleri destekliyor?

Danca

Farsça

Fince

Fransızca

Almanca

Yunanca

İbranice

Macarca

Endonezce

İtalyanca

Japonca

Korece

Malayca

Norveççe

Lehçe

Afrikanca

Arapça

Bulgarca

Kanada Fransızcası

Çince

Hırvatça

Çekçe

Danca

Geleneksel Çince

Türkçe

Ukraynaca

Vietnamca

Portekizce

Rumence

Rusça

Slovakça

İspanyolca

İsveççe

Tagalog

Tayca

Ayrıca bkz: Instagram Hesabımda Bazı Yerler İngilizce Oldu – Nasil Türkçe Yapabilirim?