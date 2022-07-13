Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Instagram oldukça popüler olmasına rağmen bazı kullanıcılar Instagram’a giriş yaparken zorluk yaşıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Instagram nasıl giriş yapılır sorusuna cevap vereceğiz.

Günümüzde 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram, arkadaşlarınızla beraber fotoğraf ve video paylaştığınız bu uygulama ile beraber, yeni arkadaşlıklarda kurabiliyorsunuz. 2010 yılı ile beraber hayatımıza giriş yapan Instagram, kısa süre içerisinde büyük bir ilgi gördü. Günümüzde her gün yüzlerce yeni kullanıcı Instagram’a kayıt oluyor.

Instagram’a giriş yapmak için isterseniz telefon, isterseniz de bilgisayar üzerinden giriş yapabilirsiniz. Tabii ki giriş yapmak için ilk olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Instagram’ın ana sayfası üzerinden Instagram’a kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz.

Instagram’a giriş yapmak için ilk olarak Instgram’ın ana sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. Karşımıza burada iki seçenek çıkıyor. “Hesabın var mı” ve “Giriş yap“, eğer bir kullanıcı hesabınız varsa “Giriş yap”, ilk kez Instagram kullanacaksanız da “Hesabın var mı” seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Kullanıcı adınız ve şifrenizi ilgili boşluklara girmeniz ve ardından giriş yap butonuna tıklamanız yeterli. Bunun yanı sıra hesabına, Facebook aracılığıyla da giriş yapmanız mümkün. Bunun için ise “Facebook ile Giriş Yap” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Telefondan Yeni Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Instagram ana sayfasına giriş yapın.

Karşınıza gelen ekran üzerinden “ Hesabın yok mu ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. İlk önce mail adresinizi, daha sonra ise telefon numaranızı girin.

Açılan sayfada yer alan sizinle ilgili bilgileri doldurun.

Instagram, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda mevcut. Play Store veya App Store üzerinden Instagram uygulamasını kolaylıkla indirebilirsiniz.

Bilgisayar Üzerinden Yeni Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Instagram ana sayfasına giriş yapın.

Sayfanın altında yer alan “Kaydol” butonuna basın.

Mail adresinizi veya cep telefonu numaranızı girin.

Kullanıcı adı ve şifrenizi belirleyin.

Kaydol seçeneğine tıklayın.

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