YouTube Playlist İndirme 2022

Günümüzün en popüler video izleme uygulamalarından olan YouTube, YouTube Music ile beraber kullanıcılara müzik dinleme ve playlist oluşturma fırsatı sunuyor. Kullanıcılar, çok beğendikleri çalma listeleri indirebiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere YouTube playlist indirme hakkında bilgi vereceğiz.

Her ne kadar çok karmaşık olarak görünse de, YouTube playlistleri yönetmek oldukça kolaydır. YouTube playlist indirmek için çok fazla efor harcamanıza gerek yoktur, basit birkaç işlem ile beraber istediğiniz playlistleri indirebilirsiniz.

YouTube playlistleri indirmek için birçok farklı yol bulunuyor. Bunlardan çoğunluğu ücretsiz olsa da, ücretli olanları da mevcut. Platlist indirmek için programlar ve sitelerden yardım alıyoruz. Bugün sizlere hem internet sitesi üzerinden hem de uygulama üzerinden nasıl playlist indirebileceğimizi göstereceğiz.

YouTube Playlist İndirme Siteleri

YouTube Multi Downloader

En popüler ve en yaygın olarak kullanılan YouTube Multi Downloader, tamamen ücretsiz bir indirme işlemi sunuyor. Özellikle bu siteyi kullanmak oldukça basit. Dikkat etmeniz gereken tek şey, indirme işlemi için gerekli olan adımları sırasıyla yerine getirmektir.

YouTube Multi Downloader’ın sitesi içerisinden playlist indirme sayfasına gidin.

İndirmek istediğiniz playlistin URL adresini buraya yapıştırın.

Sayfanın alt kısmında yer alan “İndirme” butonuna tıklayarak, playlistinizi indirebilirsiniz.

BTClod

Bir başka en çok kullanılan playlist indirme sitesi olan BTClod, kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde indirme fırsatı sunuyor. Bu site üzerinden indirme işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, aşağıda yer alan adımları doğru bir şekilde uygulamanız gerekmektedir.

BTClod sitesi içerisinde yer alan playlist indirme sayfasına giriş yapın.

Açılan sayfaya, indirmek istediğiniz playlistin URL adresini yapıştırın.

Alt kısımda yer alan “ All” seçeneğine tıklayarak, bütün videoları seçtiğinizden emin olun.

seçeneğine tıklayarak, bütün videoları seçtiğinizden emin olun. “ Quality ” kısmından indireceğiniz videoların kalitesini ayarlayın.

” kısmından indireceğiniz videoların kalitesini ayarlayın. Daha sonra “ Formats ” kısmından video formatını ayarlayın.

” kısmından video formatını ayarlayın. En son olarak “Downlond” kısmından playlistinizi indirin.

YouTube Playlist İndirme Programı

Bazı uygulamalar kullanarak, YouTube playlistleri indirebilirsiniz. Size önereceğimiz uygulama ile beraber ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza istediğiniz playlisti indirebilirsiniz.

4K Video Downloader

İlk olarak 4K Video Downloader uygulamasını bilgisayaramıza indiriyoruz.

İstediğiniz bir tarayıcı üzerinden YouTube’a giriş yapın.

İndirmek istediğiniz çalma listesini açın.

Daha sonra çalma listenizin yukarıda yer alan URL adresini kopyalayın.

İndirmiş olduğunuz 4K Video Downloader programını açın.

programını açın. Çalma listenizin URL adresini buraya yapıştırın.

Karşınıza çıkan “ İndir ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. İndirme işleminiz başlayacak ve kısa süre içinde inecektir.

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