Instagram Reels 60 Saniye Nasıl Yapılır?

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle birçok insan fotoğraf ve videolarını Instagram arayıcılığı ile takipçileriyle paylaşıyor. Son günlerde oldukça popüler olan Reels videolarını 60 saniye yayınlamak birçok Instagram kullanıcı tarafından karmaşık bir hal alıyor.

Instagram keşfet arayüzünde karşımıza çıkan Reels videoları, Instagram kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Özellikle ilk çıktığı dönemlerde daha kısa sürede karşımıza çıkan Reels videoları, aldığı güncelleme ile beraber 60 saniyeye çıktı. Fakat gelen bu güncelleme ile beraber bazı kullanıcılar 60 saniye kullanırken sorun ile karşılaşıyor.

İlk olarak sorunu tamamen çözmeden asla Reels videosu paylaşmamak gerekiyor. Çünkü Instagram bunu bir sorun olarak algılıyor ve sürekli sıkıntı çıkarmaya devam ediyor. Çoğu Instagram kullanıcısı videolarına sonradan müzik eklemek istiyor. Tam bu işlem sırasında karşınıza 60 saniye olmuyor bildirimi geldiyse müzik ikonuna basarak istediğiniz şarkıyı ekleyerek video süresini uzatabilirsiniz. Kısacası müzik ikonuna basarak 30 saniye ve 60 saniye Instagram Reels ayarlamak oldukça basit bir işlemdir.

Başka bir çözüm yolları da şu şekilde;

Varsa bir başka hesapla deneyin. Eğer başka bir hesabınız yoksa arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz.

Yüklemeye çalıştığınız videonun formatını değiştirebilirsiniz.

Kullandığınız akıllı telefonunun güncellemelerini kontrol edin.

Instagram ayarlarından işletme ve diğer seçeneklerine getirin. Daha sonra tekrardan bireysel hesaba çekip deneyin.

Özellikle bu sorunun temel nedenlerinden birisi de güncellemelerin tamamen yapılmış olmamasıdır. Akıllı telefonunuza gelen her güncellemeyi yapmayı ihmal etmeyin. Bu tarz sorunların temelinde bu güncellemeler yer alabilir. Instagram Reels 60 saniye yapmak için yukardaki adımları denemelisiniz.

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