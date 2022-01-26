Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram, milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Özellikle birçok insan kendi resmi hesaplarını kullanırken, bazı insanlarda sahte hesaplara yoğunlaşıyor. Bugünkü yazımızda Instagram sahte hesap kime ait olduğunu bulma yollarını anlatacağız.

Hemen hemen her Instagram kullanıcısı sahte hesapları bulma konusunda çok uzun uğraşlar veriyor. Instagram’ın kullanıcı sayısının artması sahte hesap sayısının artmasını da sağlamıştır. Özellikle kendilerini belli etmeden istedikleri hesaplara bakmak için sahte hesapları kullanıyor.

Birçok kullanıcının kullandığı sahte Instagram hesapları bulunabilir. Bunu bulmak için internet üzerinde birçok uygulama yer alıyor. Uygulama kullanmadan bazı basit işlemlerle de bu sahte hesaplar bulunabilir.

Instagram Sahte Hesap Kime Ait Olduğunu Bulma Yolu

Herhangi bir uygulama kullanmadan Instagram sahte hesabı bulmak çok kolay bir işlemdir. Birkaç basit adımla beraber önünüze çıkan sahte hesapların kimliğine ulaşabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek aşağıdaki yolu takip etmeniz yeterlidir.

İlk önce giriş yapılacak olan sayfada şifremi unuttum seçeneğine tıklanır.

Açılan ekrandaki kullanıcı adı kısmına kime ait olduğu öğrenilmek istenen sahte hesabın kullanıcı ismi yazılır.

Daha sonra ekranda şifre yenileme işleminin gerçekleşmesi için bu adrese bir bağlantı yollandığına dair bir mesaj oluşur.

Bu mesajda bağlantı gönderilen mail adresinin tamamı gösterilmez. Instagram kendi gizlilik kurallarına göre bu mail adresinin başından ve sonundan bazı karakterleri gösterir. Eğer sahte hesabın kime ait olduğuna dair bir fikir varsa bu mail adresi sahibi o kişi mi kıyaslama yapılabilir. Eğer mail adresleri uyuyorsa sahte hesap sahibi büyük ihtimalle tahmin edilen kişidir.

Sahte hesabı açıp kullanan kişi eğer bu sahte hesabı sahte bir mail adresi alarak oluşturduysa ne yazık ki kim olduğunu öğrenmek oldukça zorlaşır.

Instagram Sahte Hesabın Bulunamadığı Durumlar

Instagram sahte hesap kime ait bulunamayabilir. Yukarıda anlatılan işlem basamaklarında yabancı bir mail adresi çıktığında bu sahte hesabın kime ait olduğunu bulmak oldukça zordur. Bu yöntem genellikle sahte hesap sahibinin kim olduğunun tahmin edildiği durumlarda işe yarar. Bu yöntemi kullanarak çıkan mail adresi sahte hesap açtığı düşünülen kişinin kullandığı mail adresi ile karşılaştırılır. Eğer mail adresleri içerisindeki karakterler tutuyor ise sahte hesabın kimin açtığı bulunulabilir.

Instagram’da Sahte Hesap ile Karşılaşırsak Ne Yapmalıyız?

Instgaram kullanıcılarının çok sık karşılaştığı hesaplar sahte hesaplardır. Birçok kullanıcı sahte hesaplar tarafından takip edilir ya da bu hesaplardan mesaj alır. Sahte hesapların en çok kime ait olduğu merak edilir. Fakat öncelikle yapılması gereken bu hesapların şikayet edilmesidir.

Sahte hesapla karşılaşan bir Instagram kullanıcısı sahte olduğunu düşündüğü şikayet etmesi en sağlıklı yapılacak şeydir. Sahte olduğu düşünülen hesabın şikayet edilmesi bu hesabın Instagram uygulamasına bildirilmesi anlamına gelir. Instagram bu şikayetler doğrultusunda sahte hesapları tespit edebilir. Sahte hesaplar böylece kullandıkları başka kişilerin profilleri ile Instagram uygulamasını kullanmaya devam edemez.

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