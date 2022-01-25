Bugün sizlere instagram’da silinen mesajları getirme nasıl yapılır açıklayacağız. Instagram platformu üzerinden yapmış olduğunuz özel mesajları yanlışlıkla sildikten sonra geri getirebilmenin bilen ve yaygınca kullanılan 2 ayrı yöntemi var. Uygulayabileceğiniz ilk yöntem Instagram’dan yardım istemek. Instagram yardım merkezine gidip meramınızı anlatarak, mesajların geri getirilmesini talep edebilirsiniz. Bu yöntem için uygulamanız gereken aşamalar şu şekildedir;

Instagram hesabınıza giriş yapın.

Profilinize girin

Sağ köşede yer alan Alt alta 3 çizgiye tıklayın.

Buradan ayarlar bölümüne girin

Biraz alt kısma inin ve “Yardım“ seçeneğine tıklayın..

seçeneğine tıklayın.. Burada bulunan yardım merkezine girerek Instagram silinen mesajı geri getirme veya diğer sorununuzun çözülmesini talep edebilirsiniz.

Instagram yardım merkezine giriş sağladık! Burada ifade edecekleriniz sizin için büyük önem arz ediyor. İkna kabiliyetinizi kullanmanız gerekli. Mesajlarınızı ya da silinen tek kişi yazışmalarını neden geri getirmek istediğinizi açık bir şekilde belirtmelisiniz.

Yapacağınız başvuru sonucunda mesajların kesinlikle geri geleceğine kimse garanti veremez. Instagram talebinizi değerlendirip sizlere ortalama 5 gün içinde kararını aktarıyor. Bu sürecin yoğunluk nedeniyle dönem dönem 2 haftaya kadar uzayabileceğinden de söz edebiliriz.

2. ve kesin sonuç alabileceğiniz yöntemse yasal mecralar. Herhangi hukuksal yöntemler aracılığıyla platforma yapılacak başvuru sonrasında mesajlara erişim sağlanabilecektir. Bu mesajlar aynı zamanda dava aşamasında delil niteliğini taşımaktadırlar.

Engellenen Kişilerin Mesajlarını Geri Getirme



Herhangi bir nedenden dolayı mesajlaştığınız kişiyi engellediğiniz zaman karşılıklı olarak gönderilen mesajların tamamı silinmektedir. Eğer bir kişiyi engellerseniz sizin gönderdiğiniz mesajlar ve o kişinin size gönderdiği mesajlara ulaşamazsınız. Mesajlara tekrar ulaşabilmeniz için yapmanız gereken tek şey engellediğiniz kişinin engelini kaldırmak olarak. Eğer o kişi de sizi engellemediyse eski mesajlara ulaşabilirsiniz. Mesajları silmeden birini engellediğinizde mesajlar silinmez, sadece engellediğinizden dolayı mesajlara ulaşamazsınız. Fakat engeli kaldırdığınız antan itibaren mesajlara tekrar ulaşabilirsiniz.

Aynı durum sizi engelleyen kişi içinde geçerlidir. Biri sizi engellediği zaman gönderdiğiniz ve gelen mesajları göremezsiniz. Ancak engeliniz kalkması durumunda mesajları ve gönderilen fotoğrafları görebilirsiniz.

Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme Programları Varmı?



İnternette ve Youtube’da Instagram silinen mesajları getiren programlarla ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Ancak bu programların çoğu işe yaramıyor ya da ciddi anlamda teknik bilgi gerektiriyor. Yani tek başınıza bu programları kullanmayı ve çözmeyi başarmanız pek de mümkün olmuyor.

Ayrıca bkz: Telegram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım?