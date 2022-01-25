Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Telegram, birçok kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle pandeminin patlak vermesiyle beraber kullanıcı sayısı büyük bir artış gösterdi. Telegram’da istediğiniz kişileri engelleyerek size ulaşmasının önünü kesebilirsiniz. Tabi ki başkaları da sizi istedikleri an engelleyebilir. Bugünkü yazımızda sizlere Telegram’da nasıl engellendiğimi anlarım sorusunun cevabını vereceğiz.

Telegram, sesli, görüntülü ve yazılı olarak kullanıcılar ile iletişim kurabileceğiniz haberleşme uygulamasıdır. Uygulamayı webden, bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan aynı anda kullanabilirsiniz. 200.000 kişiye varan gruplar oluşturarak geniş kitlelerle aynı anda haberleşebilirsiniz.

Uygulamaya telefon numarası ile kayıt olunur ancak telefon numaranızı başka kişilere verilmeden görüşme yapabilirsiniz. Yani telefon numaranızı diğer Telegram kullanıcılarından gizleyebilirsiniz.

Engellendiğimi Nasıl Anlarım?

Telegram’da engellendiğinizi anlamanın en kolay yolu arama yapmaktır. Eğer bir kişiyi Telegram üzerinden aramaya çalıştığınızda bağlantı kurulmadan arama kapanıyorsa engellenmişsiniz demektir. Sesli veya görüntülü arama fark etmeksizin aramalarınızın bağlanmadığı kişi sizi engellemiştir. Farklı sorunlardan ötürü aramalarınız iletilemiyor olabilir. Bu nedenle farklı zaman dilimlerinde birkaç defa aramaya çalışmanızı tavsiye ederiz.

Telegram’da engellendiğimi nasıl anlarım sorusunun bir diğer cevabı da biyografilerin görünmez hale gelmesidir. Telegram’da her kullanıcının profilinde biyografi kısmı vardır. İsteyen herkes bu kısma bir şeyler yazabilir. Eğer bir kişinin biyografisini önceden görüntüleyebiliyorken şu anda görüntüleyemiyorsanız engellenmişsiniz demektir.

Bir sohbete girdiğinizde ekranın üst kısmında, kullanıcı adının altında son görülme tarihi yazar. Eğer bir kişinin son görülmesinde “çok uzun zaman önce” yazıyorsa engellenmiş olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi Telegram kullanmayı bıraktıysa engellenmediğiniz anlamına gelir; bu ihtimal dışındaki tüm ihtimallerde engellenmişsiniz demektir.

Son görülme yakınlarda — 1 saniye ile 2-3 gün arasındaki her şeyi kapsar

— 1 saniye ile 2-3 gün arasındaki her şeyi kapsar Son görülme bir hafta içinde — 2-3 gün ve 7 gün arasında

— 2-3 gün ve 7 gün arasında Son görülme bir ay içinde — 6-7 gün ve bir ay arasında

— 6-7 gün ve bir ay arasında Son görülme uzun zaman önce — bir aydan fazla (Bu her zaman engellenen kullanıcılara gösterilir)

Telegram’da engellendiğimi nasıl anlarım sorusu için kontrol edebileceğiniz göstergeler böyledir. Sizi kimin engellediği Telegram tarafından direkt olarak paylaşılmaz. Bu nedenle yukarıda anlattığımız durumları tek tek incelemelisiniz.

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