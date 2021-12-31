Telegram Yeni Yıla Büyük Güncelleme İle Giriyor!

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından olan Telegram, yeni yıl için büyük bir güncelleme yapacağını duyurdu. Telegram yeni yıla iddialı bir giriş yapmak için hazırlanıyor. Hem Android hem de iOS için büyük güncellemeler yolda.

Telegram’da yeni güncelleme ile beraber tepkiler yer alacak. Daha önceden Facebook Messenger kullandıysanız bunların nasıl tepkiler olduğunu az çok hatırlarsınız. Telegram’da tepkileri kullanmak için iOS cihazlarda iOS’a basılı tutmanız, Android’te ise bir kez dokunmanız yeterli oluyor. Her iki işletim sisteminde mesajına iki kez dokunmak baş parmak tepkisini vermenizi sağlıyor.

Ayrıca tüm bu Telegram uygulamasına gelen güncelleme ile özellikleri Ayarlar kısmından değiştirebilirsiniz. Tepkilerin hepsi tüm sohbetler için gereçli olacak. Ayrıca gruplarda olabilmesi için yöneticilerin bu özelliği aktif etmesi gerekmektedir.

Gelen bir başka büyük özellik ise spoiler gizleme özelliği bu özellik ile tüm spoiler’ları gizleyebilirsiniz. Mesajınızın spoiler bulaşmış kısmını seçip öyle işaretlemeniz yeterli. Bu daha sonra sohbetteki mesajın yanı sıra sohbet listesinde ve bildirimlerde gizlenecektir. Neyin gizlendiğini görmek için, metnini ortaya çıkarmak için spoiler’a dokunmanız yeterlidir.

Bir mesaj seçerken içerik menüsüne yeni bir özel çeviri düğmesi eklenebilir ve bu, tüm Android cihazlarda ve Apple cihazlarda iOS 15+ üzerinde çalışır. Kullanılabilir dillerin listesi telefonunuzun yazılımına bağlıdır.

Ayrıca Telegram uygulamasına gelen güncelleme ile bazı emojilerde ekranda animasyonlar ortaya çıkacak. Örneğin, bir kar tanesi emojisi attığınız zaman ekranda kar yağmaya başlayacak. Bunun gibi birçok emojiye özel animasyon gelecek.

Ayrıca bkz: Telegrama Yeni Güncellemeyle Gelen Tüm Özellikler!