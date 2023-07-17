Instagram Threads Uygulamasına DM Özelliği Geliyor

Instagram’ın Threads uygulaması kısa süre önce piyasaya çıktı ve şimdiden çok başarılı bir sosyal medya platformu haline geldi. Şimdi, Meta’nın DM’leri (Doğrudan Mesajlar) da dahil ederek deneyimi daha da geliştirmeyi planladığı görülüyor.

Threads DMleri Nasıl Olacak?

Bir haftadan kısa bir süre içinde Threads, endüstri rekorlarını alt üst ederek yaklaşık 100 milyon kullanıcı kazanmayı başardı. Birçok kişi tarafından kendi sıkıntılarını yaşayan Twitter’a bir alternatif olarak görüldü. Ancak Twitter benzeri bir mikroblog platformu olmasına rağmen, Threads henüz DM’ler gibi bazı temel özellikleri sunmadı. Ancak görünen o ki mesajlaşma işlevi de yakında geliyor.

Daha önce, Instagram CEO’su Adam Mosseri, şirketin yakın zamanda DM’leri kullanıma sunma planları olmadığını daha önce açıklamıştı. Ancak Business Insider tarafından bulunan bir belge, Direkt Mesajın yakında gelecek özelliklerden biri olduğuna dair ipuçları veriyor.

Yeni rapora göre şirket, ‘Geliştirilmiş arama’ ve ‘Mesajlaşma’ ile birlikte yeni bir ‘Trendler ve Konular’ bölümü üzerinde çalışıyor. Bu özellikleri getiren güncelleme, temel olarak içerik oluşturuculardan gelen geri bildirimlere göre platform için çeşitli iyileştirmeler sunuyor.

Bu nedenle, DM’lerin muhtemelen en çok istenen özelliklerden biri olacağı açık. Aynı zamanda Meta’nın çatısı altında olduğu için Threads, Messenger’da arkadaşlarınıza mesaj göndermenizi sağlayan Instagram gibi platformlar arası mesajlaşmayı da destekleyebilir.