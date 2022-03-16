Ana SayfaSosyal MedyaInstagrama NFT Özelliği Geliyor!

Instagrama NFT Özelliği Geliyor!

Meta'nın üst düzey yetkilisi bu hafta başlarında South By Southwest etkinliğindeki oturumlardan birine hitap ediyordu. Orada, "önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT özelliğinin geleceğini" belirtti. 

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
instagram-

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, kısa süre önce; dönüştürülemeyen tokenlerin veya popüler olarak NFT’ler olarak bilinen teknolojinin yakında sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da kullanıma çıkacağını duyurdu.

Meta’nın üst düzey yetkilisi bu hafta başlarında South By Southwest etkinliğindeki oturumlardan birine hitap ediyordu. Orada, “önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT özelliğinin geleceğini” belirtti. 

Meta CEO’su ayrıca, “Bundan önce çözülmesi gereken bir dizi teknik şey var ve gerçekten sorunsuz olacak. Yakın vadede NFT’leri Instagram’a getirmek için çalışıyoruz.” diye ekledi.

Benzer şekilde, Instagram Başkanı Adam Mosseri; de şirketin son zamanlarda “aktif olarak NFT’leri araştırdığını” söyledi ancak bu konuyla ilgili başka herhangi bir ayrıntı açıklamadı. 

Ek olarak Zuckerberg; Hindistan’a ve yaratıcılarına ve geliştirici topluluğuna da önem verdiğini söyledi. Bu haber aynı zamanda teknoloji devi; odağını dünya çapında milyarlarca kişi için AR (artırılmış gerçeklik) odaklı Metaverse deneyimlerine kaydırırken geliyor.

-- Reklam --
Önceki İçerikSamsung Galaxy F23 5G Sessiz Sedasız Satışa Çıktı
Sonraki İçerikMercedes EQS SUV Sürücüsüne Video İzleme Özelliği Vaat Ediyor!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol
KaynakTwitter

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.

Çok özel ürünler inceliyoruz

Kanalımıza abone olarak

bizlere destek olabilirsin

AKILLI TELEFON  /   BİLGİSAYAR  /   KAMERA /  AKILLI SAAT /   AKSESUAR