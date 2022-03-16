Instagrama NFT Özelliği Geliyor!

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, kısa süre önce; dönüştürülemeyen tokenlerin veya popüler olarak NFT’ler olarak bilinen teknolojinin yakında sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da kullanıma çıkacağını duyurdu.

Meta’nın üst düzey yetkilisi bu hafta başlarında South By Southwest etkinliğindeki oturumlardan birine hitap ediyordu. Orada, “önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT özelliğinin geleceğini” belirtti.

Meta CEO’su ayrıca, “Bundan önce çözülmesi gereken bir dizi teknik şey var ve gerçekten sorunsuz olacak. Yakın vadede NFT’leri Instagram’a getirmek için çalışıyoruz.” diye ekledi.

Benzer şekilde, Instagram Başkanı Adam Mosseri; de şirketin son zamanlarda “aktif olarak NFT’leri araştırdığını” söyledi ancak bu konuyla ilgili başka herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

Ek olarak Zuckerberg; Hindistan’a ve yaratıcılarına ve geliştirici topluluğuna da önem verdiğini söyledi. Bu haber aynı zamanda teknoloji devi; odağını dünya çapında milyarlarca kişi için AR (artırılmış gerçeklik) odaklı Metaverse deneyimlerine kaydırırken geliyor.