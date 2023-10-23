Instagram’a yeni özellik geliyor – Kullanıcılar fotoğraflarını Reels ve Hikayeler için çıkartmalara dönüştürebilecek

Instagram şu anda kullanıcıların kendi fotoğraflarını ve hatta potansiyel olarak diğer Instagram kullanıcılarının görüntülerini kullanarak özel çıkartmalar oluşturmalarını sağlayan yeni bir çıkartma oluşturma özelliğini deniyor. Bu çıkartmalar daha sonra hem Makaralara hem de Hikayelere dahil edilebilecek. Meta’nın son zamanlardaki bazı yapay zeka odaklı çıkartma yeniliklerinin aksine, bu araç daha basit. Bir fotoğrafın ana konusunu tanımlıyor ve arka planı ortadan kaldırarak diğer içeriklerin üzerine yerleştirilebilecek bağımsız bir çıkartma oluşturuyor.

Instagram’ın başındaki Adam Mosseri, yayın kanalında paylaştığı bir videoda bu özelliğin kısa bir tanıtımını yaptı. Ayrıca, cihazınızda depolanan görüntüleri kullanmanın yanı sıra, “Instagram’da gördüğünüz uygun görüntülerden” çıkartma oluşturma seçeneğine sahip olacağınızı da belirtti. Mosseri ayrıntılara girmemiş olsa da, kullanıcıların fotoğraflarını çıkartma dostu hale getirmeyi seçebileceklerini gösteriyor.

Bu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ve tüm kullanıcılara sunulmadığını belirtmek gerekir. Instagram yeniliklerine devam ederken, kısa süre önce feed gönderilerinin altındaki yorumlar bölümünde görünmesi beklenen yeni bir anket özelliği gibi başka özellikleri de test etmeye başladı. Bu araçların kademeli olarak kullanıma sunulması, Instagram’ın platformunda kullanıcı katılımını ve yaratıcılığını artırma konusundaki kararlılığını göstermektedir.