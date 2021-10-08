Instagram’a yine erişilemiyor. Akış yenilenemedi hatası

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir sorun yaşanmasın. Bazı kullanıcıların yaşadığı akış yenilenemedi hatası ile birlikte instagram’a erişimde sorun yaşanıyor.

Instagram’da sorun yaşayan tüm kullanıcıların twitter’da kendi dillerinde açtıkları #instagramçöktü etiketleri kısa sürede kendi ülkelerinin gündemlerinin ilk sırasına yerleşti.

Kısa süre önce Facebook’tan ilk açıklama geldi. Facebook, sorunun farkında olduklarını düzeltmek için çalıştıklarını ve tüm kullanıcılardan özür diledi.

Instagram tarafından yapılan gece yarısı açıklamasında ise sorunun düzeltildiği belirtildi.

Haftaya facebook,instagram ve whatsapp’ta gün boyu erişim sorunu ile başlamıştık tam sorunlar çözüldü derken şimdide karşımıza instagram sorununun çıkması insanların sosyal medyaya karşı güvenlerini azalttığını söylemek yanlış olmasa gerek.