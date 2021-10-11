Instagram’dan Gençler İçin Yeni Özellik Mola Verme

Tüm dünyada sosyal medyanın gençler üzerinde olumsuz etkileri hemen hemen tüm platformların tartışma konuları arasında yer alıyor.

Facebook’un küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg daha önce yapmış olduğu açıklamar ile Facebook’u zor durumda bırakmıştı. Nick Clegg Facebook’un gençlerin ruh sağlığı ve paylaşılan haberlerin gerçekliği gibi konularda pek de ciddi bir politikaya sahip olmadığını söylemişti. Pazar günü yaptığı açıklamada ise, Instagram’ın gençleri zararlı içerikten uzaklaştırmak için yeni önlemler alacağını ve onları platformdan “mola vermeye” teşvik edeceğini söyledi.

Nick Clegg son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile Facebook’u zor durumda bırakıyor. Şirketin yapmayı planladığı “instagram kids” uygulamasını devre dışı bıraktı.

Mola verme özelliği yaş kontrolü ile birlikte geliyor. 18 yaş altı gençler için gelecek olan mola verme özelliği , gençler için uygun olmayan olumsuz içerikleri engelliyor olacak. Instagram’ın +18 içerik konusunda gelişmiş kontrolleri bulunsa da,gençler için uygun olmayan içerikler için “mola verme” uyarı sistemi üzerinde çalışılıyor.

Nick Clegg Instagram’ın mola verme özelliğini ne zaman devreye alınacağı konusunda net bir bilgi vermedi.