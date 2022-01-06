Intel 12. Nesil H İşlemcilerini CES 2022’de Duyurdu!

Ekim ayında Intel, masaüstüne bağlı yeni 12. nesil Alder Lake işlemcilerini detaylandırdı ve şimdi H işlemcisini dizüstü bilgisayarlara getiriyor.

Yeni işlemciler, 6 adede kadar performans çekirdeği ve; 8 adede kadar verimlilik çekirdeği ile hibrit bir tasarıma dayanıyor. Intel bu tasarımı dizüstü bilgisayarlarda ilk kez kullanıyor. Bu da mükemmel pil ömrünü korurken performansta büyük kazançlar vaat ediyor.

Yeni çipler, Intel’in gelişmiş 10nm sürecini temel alıyor. 45W derecelendiriliyor (yine de muhtemelen yük altında bunu aşacak). İşlemciler, performans artışına katkıda bulunması gereken DDR5-4800 ve düşük güçlü LPDDR5-5200 RAM‘i destekliyor.

Bu performans artışı önemli. Intel’in kendi rakamlarına göre; 12. nesil i9-12900HK, PugetBench’teki 11. nesil işlemcisinden; %44’e kadar daha hızlı ve Blender’da %30’a kadar daha hızlı. Intel, ayrıca her iki testte de; AMD’nin Ryzen R9 5900HX ve Apple’ın M1 Max işlemcilerini yendi.

Intel ayrıca, daha sonra Q1’de ince ve hafif dizüstü bilgisayarlara gelecek olan 12. nesil işlemcileri de açıkladı. Daha ince dizüstü bilgisayarlar için üretilen U işlemcilerde 2 performans ve 8 verimlilik çekirdeği bulunurken; daha güçlü ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan P serisi 6’ya kadar performans ve 8’e kadar verimlilik çekirdeği kazanacak.

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