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Intel Oyun Teknolojisi APO 11. ve 12. Nesil İşlemcileri Pas Geçecek

Intel’den 11. ve 12. nesil işlemci kullanan gamerlara kötü haber. Intel oyun teknolojisi APO 11. ve 12. nesil işlemcileri pas geçecek.

Emine Emre

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Intel Oyun Teknolojisi APO 11. ve 12. Nesil İşlemcileri Pas Geçecek
Intel Oyun Teknolojisi APO 11. ve 12. Nesil İşlemcileri Pas Geçecek

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Intel’in yeni teknolojisi APO ile FPS artışının sağlanacak olması özellikle eski işlemci kullananları oldukça sevindirmişti. Intel’den gelen yeni açıklamaya göre APO ( Intel Application Optimization) teknolojisi bazı işlemcileri kapsarken bazılarını kapsamayacak. Intel oyun teknolojisi APO 11. ve 12. nesil işlemcileri pas geçecek.

Intel Oyun Teknolojisi APO Bazı İşlemcilerde Kullanılmayacak

Geçtiğimiz ay 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin tanıtımını yapan Intel, APO teknolojisi hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. APO, bazı oyunlarda yüzde 32 oranında FPS artışı sağlayan bir teknoloji. Ve bu teknolojinin Intel eski nesil işlemcilere de geleceği duyumları bulunuyordu. Bu konuda Intel yaptığı açıklamayla konuya bir açıklık getirdi. Açıklamaya göre APO teknolojisi Aldor Lake ve Raptor Lake serisi işlemcilerde kullanılmayacak.

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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir programda Intel yetkilileri bazı açıklamalarda bulundu. Intel açıklamasında bahse konu teknolojinin yalnızca 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerde kullanılacağını bildirdi. Apo teknolojisinin eski nesil işlemcilere ulaşmayacağını söyleyen Intel, neden ulaşmadığı hususunda bir açıklama yapmadı. Bu haber APO teknolojisini bekleyen ve eski nesil işlemciye sahip olan oyuncuları üzdü.

Bilindiği üzere Intel, Alder Lake işlemcilerden sonra Intel Core işlemcilere hibrit bir tasarım uyguladı. Bu tasarım performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşmakta. Intel’in bahse konu Uygulama Optimizasyonu (APO), oyunlarda FPS artışı sağlarken P çekirdeklere öncelik veriyor. Bu sayede oyunlarda performans artışı sağlanıyor. Bununla birlikte E çekirdekleri de arka plana alınarak güç tasarrufu sağlanıyor.

Intel APO Hangi Oyunlarda Kullanılabiliyor?

Intel Application Optimization uygulaması şimdilik yalnızca Rainbow Six Siege ve Metro Exodus oyunlarında kullanılabilmekte. APO’nun kullanılabildiği oyunların sayısı ilerleyen zamanda artacağı söylenmişti ancak söz konusu açıklamanın üzerinden bir ay kadar bir süre geçmesine rağmen henüz bir güncelleme söz konusu değil.

Intel APO Hakkında Yorumlar!

Oyunlarda FPS artışı sağlayacak olan bu uygulama optimizasyonu, tanıtıldığı günden beri oldukça ilgi çekiyor oyuncular tarafından. Ancak eski nesil işlemcilerde kullanılamayacak olması da bir o kadar oyuncuları üzmüş durumda. Oyuncular, oynadıkları oyunlarda FPS artışını sağlayabilmek için APO’nun kullanılabildiği oyun sayısının artmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Bunların yanı sıra Raptor Lake ve Aldor lake serisi işlemciler, 14.nesil masaüstü işlemciler ile mimari bakımdan oldukça benzer üretimler. Dolayısıyla Intel’in bu kararını şaşırtıcı bulan kullanıcılar da mevcut.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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